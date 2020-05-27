香港《國歌法》今二讀　網民發起三罷、下午擬再行示威

▲警方在SOGO外逮捕攜帶疑似汽油彈的民眾。（圖／翻攝自《香港 01 》）

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▲港鐵葵興站。（圖／翻攝自《香港 01 》）

香港《國歌條例草案》今日（ 27 ）恢復二讀，網路上有香港民眾號召發起「三罷」並包圍立法會。香港警方提早部署大批警力，於港鐵各站加派人手巡邏，攔查民眾。多名學生在各處收到盤查，早上 6 點左右，港警在深水埗街頭、葵涌警署、荃灣共逮捕 5 名 14 至 18 歲的學生。據連登論壇討論，港島各地有零星抗議活動，上午行動告終，網友續發起下午 1 點再行示威。金鐘附近的上班族形容，彷彿暴風雨前夕。今日清晨，香港多條道路上，有示威這架設路障嘗試阻礙交通。上午 6 點，港警出動水炮車及銳武裝甲車，於中聯辦門外通宵戒備。香港警方在今日清晨在多區展開拘捕行動，在深水埗街頭截查 2名 15歲、18 歲少年，在少年身上搜到汽油彈、眼罩和頭盔，兩名少年以涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕。在葵涌警署一名 16 少年被警方截查，身上攜帶一把螺絲起子，被以「藏有工具可作非法用途」為由逮捕。荃灣 2 名身穿校服的 14 、15 歲學生被搜出頭盔、防毒面具，同樣被以「藏有工具可作非法用途」為由逮捕。上午 10 點在銅鑼灣 SOGO 商場外，警員截 1 名少年，並在他身上搜出懷疑氣油彈，該男子其後被扣帶上警車離開。連同少年，警員在場合共拘捕 1 男 3 女。早上有人在港鐵車站阻礙列車車門開關，葵興港鐵站的列車鐵軌也有人放置圍欄作為路障。至上午 8 點整體交通還算順暢，至上午 8 點半，港警於中信橋入口設立封鎖線，限制除政府人員及已登記的記者外，其餘人士皆不能進入。若記者欲進入該範圍，需提供身分證供警方核對身份，並須前往立法會大樓內申請臨時記者證才能進入封鎖線範圍拍攝。港鐵金鐘站有多名港鐵職員、軍裝警員在地鐵內巡查、盤查民眾。此外在金鐘站外的香港特別行政區政府總部（政總）一帶大批警力戒備，金鐘統一中心也有防暴警察要求人士出示職員證。多位市民在通勤過程遭到警方攔查，多為年輕學生、裝束輕便。在旺角鐵站有 4 名少女及其他市民被盤查，但皆獲放行。