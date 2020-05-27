美軍B-1B轟炸機巡弋南海　疑美日合作恫嚇中國

▲（圖／翻攝自臉書）

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▲（圖／翻攝自推特）

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美中關係隨著貿易戰、新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情逐漸緊張，《紐約時報》日前報導指中國趁著世界關注疫情，在南海、東海、台灣海峽等區域擴大軍事行動，引起與越南、馬來西亞的爭議，日本也多次發現中國船隻航行在釣魚台（尖閣島）周遭。美國太平洋空軍（ U.S. Pacific Air Force ）昨日（ 26 ）在臉書發布，兩架 B-1B 槍騎兵轟炸機在南海進行巡弋任務的照片，並表示飛行任務符合國際法，根據國防部自由選擇的時間及節奏。關注空軍軍情資訊的推特帳號「飛機守望」（ Aircraft Spots ）發布的路線圖顯示，2 架美軍 B-1B 轟炸機與空中加油機 KC-135R 昨日（ 26 ）從關島安德森空軍基地出發，飛往台灣南方、菲律賓群島北方的海域執行任務。後推文寫道，2 架美軍 B-1B 轟炸機巡弋中國東海、日本，繞行日本群島（除北海道），並與日本航空自衛隊（ JASDF ）戰鬥機和幾個地點合作。近日中國除了在東海、南海等爭議海域動作頻頻，香港立法會二讀《國歌條例草案》、全國人大預計在周四（ 28 ）表決「港版國安法」，引起美國譴責，國會兩黨議員聯合提案希望通過相關制裁法案，外界認為此時美國空軍聯合日本自衛隊的任務也帶有恫嚇意味。