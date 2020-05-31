美國擬取消香港特殊待遇 彭定康：反對制裁香港

（中央社台北29日電）中國人大昨天確定將立「香港版國安法」後，華府官員隨即表示可能取消香港特殊待遇。對此，英國前港督彭定康表示，不支持對港實施制裁，並希望英國政府在G7峰會支持香港、抵制北京。香港泛民主派大老、民主黨創黨主席李柱銘今天接受港媒採訪時也提到，如果美國取消香港特殊待遇地位，將會對香港造成傷害，華府有關行動若不能有助於香港繼續落實「一國兩制」，並沒有太大作用。中國全國人民代表大會28日通過「港版國安法」授權立法後，美國總統川普（Donald Trump）的首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）隨後表示，現在談到香港的貿易和其他金融事務，或許必須適用與中國相同的待遇。川普表示，他將在29日舉行記者會，針對中國議題宣布美國新政策，外界關注美方是否會取消香港特殊待遇。香港商業電台今天報導，彭定康（ChristopherPatten）接受英國衛報（The Guardian）訪問時說，不支持對香港實施制裁，英國政府應確保香港議題提交到下月舉行的七大工業國集團（G7）峰會上討論，並推動聯合國安全理事會關注事件。他指出，中國國家主席習近平以及北京當局討厭民主、言論和新聞等自由，視之為對共產主義的威脅。全球所有民主自由的國家都要意識到，現在面對的是一個新的中國政權和共產主義，需加以防禦。期望英國聯同盟友支持香港和抵抗北京，否則只會讓北京繼續欺壓。彭定康並說，期望這次「港版國安法」立法不代表「一國兩制」終結。李柱銘則在接受香港商業電台採訪時表示，如果美國取消香港特殊待遇地位，將會對香港造成傷害，如果華府有關行動不能有助香港繼續落實「一國兩制」，並沒有太大作用。他並批評港府完全沒有捍衛香港的制度，反而由外國人捍衛。對於有人提倡香港獨立，李柱銘則認為，獨立很浪漫，但行不通，最重要的是讓香港繼續實行「一國兩制」。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1090529