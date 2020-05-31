紐約2警車衝撞示威人群　州長古莫下令徹查警方行為

▲紐約警車衝撞人群的影片觀看次數已超過 872 萬。（圖／翻攝自推特）

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（ George Floyd ）遭到警察以膝壓頸致死，全美各地民眾紛紛上街抗議警察執法過當、種族歧視，要求當局重視非裔族群的生命。抗議活動越演越烈，在紐約市有警車被拍到，在布魯克林衝撞示威人群。據《紐約郵報》報導，兩輛紐約警察（ NYPD ）運動型（ SUV ）警車先後到達布魯克林展望高地（ Prospect Heights ）夫拉特布什大道（ Flatbush Avenue ）中段，示威民眾聚集在先抵達的警車旁，用金屬路障抵抗行徑，向其丟擲瓶罐、交通錐。後抵達的第二輛警車從旁前進，向示威者行駛，並將示威者們撞倒在地。根據推特用戶的說法，這起事件發生在當地時間晚上 8 點。皇后區－布朗克斯的民主黨眾議員克爾特斯（ Alexandria Ocasio-Cortez ）在推特轉發《美聯社》記者的影片，譴責紐約警方，呼籲將駕車的員警繩之以法。佛洛伊德事件爆發後，2 天內紐約市內抗議者在布魯克林、皇后區多出放火焚燒、破壞警車。紐約州長古莫（ Andrew Cuomo ）公開譴責這些令人不安的衝突，並要求州總檢察長詹姆斯（ Letitia James ）調查警方的行為。