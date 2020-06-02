川普喊終止世衛關係 譚德塞籲繼續合作

（中央社記者唐佩君布魯塞爾1日專電）美國總統川普近日宣布終止與世界衛生組織的關係，世界衛生組織秘書長譚德塞今天讚譽美國對全球健康的貢獻與慷慨，發出希望繼續合作的呼籲。在川普5月29日宣布終於與世界衛生組織（WHO）後，WHO今天在日內瓦舉行的視訊會議備受關注，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天有備而來，在致詞最後時發出，WHO希望繼續與美國合作的呼籲。譚德塞表示，WHO已經收到川普5月29日宣布的訊息，並表示長期以來，世界一直受益於與美國政府和人民的強力的合作參與，數十年以來，美國對全球健康的貢獻和慷慨大方，在全世界的公共衛生領域都產生了巨大的影響。他最後強調，WHO希望這種合作能夠繼續下去。不過譚德塞及專家今天對美國相關問題相當謹慎，隨後均不願再進一步說明，例如媒體提問會員國退出的流程為何時，他則拒絕回答，表示此刻上述發言已足夠，媒體若需要退出流程等額外的資訊，可以在其它時候再提供，另一位媒體追問WHO如何得知美國的決定，他則回答是5月29日從媒體報導得知。而今天另有媒體詢問美國多處目前有示威活動，對防疫是否不利?WHO研究冠狀病毒部門的范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，不會具體以某一個事件來做說明，但WHO認為任何的大規模集會若不能控制病毒傳播都有風險，WHO呼籲不管是體育還是宗教的大規模集會活動，都必須採取嚴謹風險評估，強調疫情還沒結束，必須有管控措施。川普5月29日在白宮記者會上對中國完全掌控WHO再度表達不滿，在呼籲WHO改革遭到拒絕後，宣布全面終止與WHO的關係，並將原先規劃提供給WHO的資金轉至其他有需要的地方，滿足目前迫切的公衛需要。（編輯：陳正健）1090602