日本確診病例再度增加！「東京警報」首發佈：留意夜生活

新冠肺炎疫情趨緩，日本宣佈解封陸續重啟正常生活。但隨著管制鬆綁，新增病例似乎也有再次竄高的現象，東京今（2）日新增 34 例確診病例，為了避免疫情死灰復燃，東京都知事小池百合子首度發出「東京警報」，呼籲市民提高防疫警覺。
今天是東京時隔 19 天後再次單日新增病例突破 30 人，疫情有惡化徵兆。小池百合子晚間召開防疫會議後，決定發布「東京警報」，將東京臨海地區的彩虹大橋打上紅色燈光，提醒民眾注意防疫工作。
小池百合子表示，重啟進入第二階段的計畫仍照原訂目標進行，但市民必須對夜晚鬧區的密閉空間、人群密集、人員密切接觸的「3密」高風險場所提高防疫注意，尤其夜生活更被小池百合子重點提示，呼籲民眾減少晚上外出，降低出入夜生活場合的頻率。
但彩虹大橋晚間的「點燈」儀式本意是提醒民眾注意、減少夜生活，現場卻反而聚集了不少年輕人，認為點亮紅光的大橋非常帥氣，於是前往參觀，也意外引發網友討論。（編輯：倪浩軒）
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