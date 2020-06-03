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武漢全城大篩檢近尾聲　989萬人篩檢結果「零確診」

國際中心林孝萱/綜合報導-2020-06-03 16:52:12
▲武漢當地醫護人員正在進行採樣。（圖／美聯社／達志影像）
中國湖北省武漢市在今年 1 月因爆發新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情封城，於 4 月 8 日解封，但在上個月月初，武漢市內再次出現本土確診病例，且為社區感染。隨著感染逐漸擴大，武漢市緊急在 5 月 11 日宣布對這座 1,100 萬人口的城市進行全面篩檢。

原本當局計畫 10 天內完成全面篩檢，至昨日（ 2 ）湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部召開第 104 場新聞發佈會，公布自 5 月 14 日至 6 月 1 日 24 時為止，武漢市共對 989 萬 9828 人進行病毒核酸篩檢，沒有發現確診病例。

由於中國目前的標準，無症狀患者不計入確診例，因此衛健委另外列出 300 名無症狀感染者，篩檢率為萬分之 0.303 ，正在接受隔離觀察。而與無症狀患者有密切接觸史人數共 1174 人，篩檢結果皆為陰性。

武漢市表示，目前市內無症狀患者在人群中比例極低，且沒有發現傳染他人的情況。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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