武漢全城大篩檢近尾聲　989萬人篩檢結果「零確診」

中國湖北省武漢市在今年 1 月因爆發新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情封城，於 4 月 8 日解封，但在上個月月初，武漢市內再次出現本土確診病例，且為社區感染。隨著感染逐漸擴大，武漢市緊急在 5 月 11 日宣布對這座 1,100 萬人口的城市進行全面篩檢。
原本當局計畫 10 天內完成全面篩檢，至昨日（ 2 ）湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部召開第 104 場新聞發佈會，公布自 5 月 14 日至 6 月 1 日 24 時為止，武漢市共對 989 萬 9828 人進行病毒核酸篩檢，沒有發現確診病例。
由於中國目前的標準，無症狀患者不計入確診例，因此衛健委另外列出 300 名無症狀感染者，篩檢率為萬分之 0.303 ，正在接受隔離觀察。而與無症狀患者有密切接觸史人數共 1174 人，篩檢結果皆為陰性。
武漢市表示，目前市內無症狀患者在人群中比例極低，且沒有發現傳染他人的情況。
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