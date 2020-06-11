歐盟指控散布疫情不實訊息 中國：我們是受害者

（中央社台北11日電）針對歐盟官員指控中國散布疫情的不實訊息，中國駐歐盟使團發言人昨天說，中國是假訊息受害者，而歐盟選擇性提及中國，卻對蓄意反華和違背科學的假訊息不聞不問。歐洲聯盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）10日表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延全球時，來自內部和外部的不實訊息浪潮席捲歐洲；她特別提到，俄羅斯和中國在歐盟及全球進行有影響力的假訊息宣傳活動。對此，中國駐歐盟使團在官網10日刊登發言人回應稱，中方一貫反對製造和傳播虛假訊息，反對任何人、任何機構採取這種行為，並稱「中方是虛假信息的受害者」。他還說，「歐方有關文件選擇性提及中國，卻對那些蓄意反華和違背科學的真正的虛假訊息不聞不問」，歐盟應秉持客觀公正立場，科學理性處理相關問題。發言人稱，疫情以來，中國經過艱苦卓絕努力，付出巨大代價，有力扭轉疫情局勢，維護人民生命安全和身體健康。他說，中歐雙方在抗疫過程中展現人道主義情懷和守望相助、相互支援的友好情誼，這些都是事實與真相，應當得到尊重和認可。發言人並稱，「中歐不是制度性競爭對手，而是全面戰略夥伴。中國將堅定走自己選擇的道路，但不會輸出制度和發展模式，也無意去參與什麼『敘事之爭』」。他說，當前形勢下，散布虛假訊息、相互指責無助於抗疫國際合作。國際社會應共同抵制虛假訊息，和衷共濟，精誠合作，早日戰勝疫情，共同維護全球的公共衛生安全。（編輯：沈朋達/楊昇儒）1090611