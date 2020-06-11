非裔之死風波 亞馬遜停供美警臉部辨識1年

（中央社舊金山10日綜合外電報導）亞馬遜（Amazon）今天宣布一項為期一年的禁令，不讓美國警方使用該公司的臉部辨識科技，呼籲美國政府強化使用這項科技的正當性。法新社報導，批評人士和種族正義團體不斷聲呼籲亞馬遜的雲端運算單位，停止提供這項工具給警察與移民官員，因為這項工具讓執法單位能基於種族，不公平地鎖定某些人。總部位於西雅圖的電腦和零售業巨擘亞馬遜在部落格的發文中說：「我們要禁止警方使用亞馬遜的臉部辨識系統一年。我們希望這一年能讓國會有足夠時間制訂適當規範，我們也隨時願就相關請求提供協助。」亞馬遜今天宣布前，由數個種族正義團體組成的聯盟本週發起線上請願，呼籲亞馬遜切斷與警方及美國移民官員的關係。這項請願針對亞馬遜網路服務雲端運算單位所擁有的臉部辨識科技Rekognition，和用來做家用保全的監控攝影機Ring。「媒體正義」（Media Justice）活動的策略總監海斯（Myaisha Hayes）說：「亞馬遜需要研究，在非裔人士受到的壓迫中，該公司的結構性角色。」支持請願的民眾認為，警方可利用亞馬遜的「監控帝國」，根據種族鎖定特定人士，使該公司成為濫權同謀。亞馬遜銷售的攝影機Ring，被用來做為家用保全，但只要民眾願意，可和警方分享監視影片的使用權限。亞馬遜表示，諸如國際失蹤和受虐兒童援助中心（International Center for Missing and ExploitedChildren）等組織，將獲准繼續使用Rekognition，以協助救援人口販運的受害者，並讓失蹤兒童和他們的家人們團員。亞馬遜在貼文中說：「我們已經主張政府應該制訂更強而有力的法規，來規範正當的使用臉部辨識科技。最近國會似乎已準備接下這份重擔。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1090611