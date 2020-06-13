紀錄移工如何正向對抗疫情　星國攝影師感動人心紀實

新加坡的疫情可說是峰迴路轉，從一開始防疫有成，再到大爆發，接著移工宿舍出現群聚感染，到近期逐漸控制，政府宣布2日開始第一階段解封，總理李顯龍在本週演講中曾提到解封後可能會有一段增加確診病例的陣痛期。由於大量的移工在這次疫情中感染，使得部份社會大眾對移工產生不好的印象。1名48歲的新加坡武裝部隊（Singapore Armed Forces）中校兼業餘攝影師Alex Chua決心打破刻板印象，以照片傳遞正能量。
時間回溯至4月9日，當時由於移工宿舍爆發疫情，政府宣布將由武裝部隊、警察和政府單位進駐移工宿舍協助防疫任務，而Alex在10日就被派駐到最前線工作，在為期1個月的防疫部署下，他拍下了眼前移工配合防疫的畫面。
「一開始只是順手紀錄，但接下來我發現有大量新聞提到移工時，都報導不少負面的印象。但在我工作的那段時間，我覺得完全不是這麼一回事，在移工身上有很多很棒的地方沒有被報導出來。」Alex解釋他想散播真實且正面的紀實，特別是每天醒來被充滿負能量的新聞和社群平台貼文轟炸時。「除此之外我還希望大眾能看到最前線的防疫工作者如何守護國家，同時告訴大眾移工如何處理、面對疫情。」
在這初衷下，Alex在不同的移工宿舍移動，並且見證不少感動人心的畫面，包括63名移工戰勝病魔，打敗新型冠狀肺炎而活了下來。在這之中，Alex印象最深刻的是移工Jaganathan Jeeva的故事。
碰巧在ATM前Alex遇到了Jaganathan Jeeva，對方告訴他每個月都會將薪水的八成寄給遠在故鄉的妻子與2個小孩，自己每個月僅有150美金（約新台幣4500元）的生活費。
「將自己的家庭放在第一優先，努力工作並悉心照料，自己難以生活沒關係，家庭最重要。我們都該像他學習這種精神。」Alex說。現在的他不定時會在自己的粉絲專頁放上拍攝的故事與紀錄，讓大家一窺在報導下被擴大渲染的移工宿舍裡移工感人的故事及第一線防疫真實的一面。
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