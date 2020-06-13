川普稱若沒連任就做別的 但未明言接受選舉結果

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）將代表美國民主黨競選總統的拜登日前說，現任總統川普可能在11月3日總統大選中舞弊，若選輸可能不願離開白宮。共和黨籍的川普回應，如果他輸了，會去做其他事。川普在福斯新聞頻道（Fox News）今天播出的訪問中表示：「當然，如果我沒贏，就是沒贏。我是說，你懂的，（我）會繼續過日子，做做其他事。」川普和拜登（Joe Biden）之間的競爭隨著投票日逼近而升溫，兩人都愈來愈斷言對方意圖為了勝選而舞弊。拜登在多數全國民調中都勝川普一籌，他這週稍早說，他最大的憂慮就是川普會試圖「竊取」這場大選，但並未詳述川普可能會如何作弊。拜登還表示，如果川普落選又不承認結果，相信軍方會護送川普離開白宮。路透社指出，川普在福斯新聞訪問中的回應，暗示他可以接受選舉結果，但他卻不特別明言。川普競選陣營發言人墨托（Tim Murtaugh）昨天說，川普會接受選舉結果。川普指控民主黨想利用郵寄投票的增加來操弄選舉；拜登則保證一定派律師到全國投票所監票，防範共和黨人影響投票。研究選舉的專家們及官員正為一個可能充滿動盪的選舉之夜做準備。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1090613