孟晚舟被捕前 加國情治單位警告恐全球掀波

（中央社多倫多12日綜合外電報導）華為財務長孟晚舟2018年在溫哥華被捕，引發國際關注。根據最新法庭文件顯示，在她被捕前，加拿大情治單位曾警告，此舉不但會引發全球震撼，也將嚴重破壞和中國的關係。路透社報導，今天公布的文件顯示，加拿大安全情報局（CSIS）涉及孟晚舟2018年12月被捕事件。這位華為創辦人任正非的千金被捕，造成北京和渥太華當局的關係惡化。加拿大安全情報局的這項報告在孟晚舟引渡程序審理中曝光。在這個已塗掉敏感資訊、日期為2018年12月1日的備忘錄中，加拿大安全情報局表示，在美國聯邦調查局（FBI）建議下，於同日稍晚孟晚舟搭機抵達溫哥華國際機場時逮捕她。加拿大安全情報局表示：「這起逮捕案可能在全球引發震撼。這起策劃的行動將在國際和雙邊關係上帶來嚴重的後果。」還說實施逮捕的加拿大警方承認「此次逮捕的高度政治性」。華為的律師團隊表示，這項文件證明美加當局密謀對付孟晚舟。美國當局指控孟晚舟在關於華為和一家在伊朗營運公司之間的關係上，誤導匯豐銀行（ HSBC），造成匯豐恐違反美國制裁伊朗規定，遭到懲罰和處以罰金的風險。孟晚舟的律師團隊主張加拿大並未對伊朗實施制裁，本案應該無效。孟晚舟也堅稱無罪。但加拿大法官上月駁回律師團所提美國對孟晚舟的指控在加拿大不構成犯罪的主張，同意繼續審理引渡程序。這份最新法庭文件顯示，加拿大安全情報局關切孟晚舟被捕消息可能曝光的時間。律師團隊表示，這點有玄機。因為加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、美國總統川普和中國國家主席習近平2018年出席在阿根廷舉行的20國集團（G20）峰會，12月1日晚間正好共進晚宴。（譯者：劉淑琴／核稿：陳昱婷）1090613