全球幸福國家排行曝！台「1數據」超車南韓　只輸給這國

中央流行疫情指揮中心今（ 15 ）日公布境外移入新增兩例，是時隔 13 天以來又有境外移入的個案，這也更強調台灣的疫情控制得宜。在德國就有民調公司與民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）進行調查，發現在全球滿意政府控制疫情的排行當中，台灣有 87 % 受訪者感到滿意，成為全球排行第二名的國家。

根據《衛報》報導，由北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）所帶領的民主聯盟基金會和德國民調公司共同進行的調查指出，全球滿意政府控制疫情表現的國家排行當中，台灣民眾有 87 % 感到滿意，僅次於希臘的 89 % ，同時與愛爾蘭並列第二，而鄰近的亞洲國家南韓則以 86 % 的些微差距列居第三。

此外，該項排行排名最後幾個國家則包含美國、巴西、法國、義大利與英國。在研究過程中，也詢問了共 53 個國家，發現有將近六成認為「中國防疫措施做的比美國好」，而相反的，認為美國防疫措施比中國還要成功的國家只有台灣、南韓和美國自己。

▲美國成為疫情最嚴重國家，但卻普遍認為自己國家防疫比中國來的成功。（圖／翻攝自 CNBC News ）

事實上，主導這次研究的民主聯盟基金會將於18至19日召開「2020哥本哈根民主高峰會」，而我國總統蔡英文也將以「中華民國台灣總統（President of ROC Taiwan）」地正式官銜出席，成為本次高峰會中位階最高的講者。而除了蔡英文外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、美國前國務卿凱瑞（John Kerry）、微軟總裁史密斯（Brad Smith）和香港民權鬥士黃之鋒等人也將參與這次高峰會。（編輯：楊智傑）