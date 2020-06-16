美國務卿與楊潔篪會談 17日夏威夷登場

（中央社美國軍艦黃蜂號上15日綜合外電報導）報導指出，美國國務卿蓬佩奧17日將在夏威夷會見中國外交領導官員楊潔篪，這將是雙方因疫情而致緊張關係激化以來的首次高層談判。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，蓬佩奧和楊潔篪將在夏威夷珍珠港旁的希卡姆（Hickam）空軍基地會談。蓬佩奧可望明天自華府動身前往夏威夷。
蓬佩奧4月15日曾與楊潔篪通電話，商討2019冠狀病毒疾病疫情。
專家指出，美、中兩國關係現正處在多年來最低點，川普總統5月中甚至揚言，可能會與中國斷絕關係。（譯者：張佑之）1090616
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