金與正炸毀聯絡處　韓、美專家分析：欺負南韓一舉兩得

▲韓國脫北者團體向朝鮮投放的宣傳氣球。（圖／翻攝自《韓聯社》）

▲2018年川金會。（圖／美聯社／達志影像）

▲朝鮮(北韓)領導人金正恩、金正恩的妹妹金與正。（圖／翻攝自韓國 SBS 新聞）

韓國統一部、軍方證實，今日（ 16 ）朝鮮（北韓）在當地時間 2 點 49 分，使用爆破炸毀位在開城工業園區內的兩韓聯絡辦公室。朝鮮官方媒體也透過報導，譴責韓國放縱脫北者，聯絡辦公室被徹底破壞是代價。根據統計，從朝鮮逃往韓國的脫北者們組成的各類團體，自 2010 年向朝鮮發送了近 2000 萬張反金氏政權的文宣，其餘的物品包括泡麵、SD 卡、美金、手冊等。6 月 4 日，朝鮮領導人金正恩的胞妹、勞動黨高層金與正透過《勞動新聞》發表談話，譴責脫北者們是「垃圾」、「狗」，並威脅韓國政府若繼續放任，將會撕毀雙方軍事協議。6 月 9 日金與正稱韓國冒犯了國家的「最高尊嚴」，當日朝鮮變單方面切斷所有與韓國官方的通訊管道，包括領導人之間的熱線電話，首次在聯絡處設立。朝鮮強硬的壓力下，韓國文在寅政府實際上積極配合朝鮮，不僅公開回應脫北者團體發送的文宣大多落在韓國境內造成地區污染，研擬政策禁止脫北者團體繼續活動，並在 12 日即刻反應暫時限制部分地區，防止有人發送傳單。14 日，韓國召開國安國安會常委會會議，檢視朝鮮半島局勢，國防部也聲明軍方維持穩定軍事力量，為任何情況做好準備。根據《路透社》報導，設立於比利時的非營利組織（ International Crisis Group ）高級顧問金度妍（ Duyeon Kim，音譯）分析，朝鮮方面只是用傳單作為藉口，真正的目的是來「製造危機、欺負韓國並進行勒索」，期盼兩韓合力抗拒來自美方的壓力。在美朝核武談判前，韓國曾預期美國撤銷制裁，以換取北韓放棄核武。在 2018 年 5 月川金會之前，朝鮮同樣以爆破方式關閉豐溪里核試場，並有國外記者見證。但之後美方制裁力道沒有趨緩，堅持要求朝鮮完全放棄核武。據韓國媒體蒐集到的脫北者的文宣，內容確實涉及污辱領導人金正恩及其妻子李雪主，理論上是冒犯了朝鮮的大忌，但這次出面說話的不是金正恩，而是金與正。過去金與正就多次陪同金正恩出席國際峰會，今年 4 月金正恩神隱近 1 個月，直到 5 月 1 日才再次出現在公眾面前，後任黨政治局候補委員，在勞動黨的權力、地位不斷提升，並且對外有更多表現，包括威脅鄰居韓國，讓外界猜測，此時以脫北者為名義發言，是為了對內建立威信。而韓國國立外交院院長金峻亨認為，現在朝鮮受到美國經濟制裁以及疫情影響，國內形勢出現變化，因此對韓國表現出的強硬態度，實際上是顯示出平壤內部的「挫敗感」。同時，朝鮮今年不斷強調要「自力更生」，格外著重於經濟發展的宣傳，由此可見平壤內部的「挫敗感」。金峻亨認為，至少在今年 11 月美國大選之前，朝鮮還會一直對美保持低姿態，而此時韓國就是它最好欺負的鄰居。