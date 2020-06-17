北韓挑釁轟炸？南韓教授揭金與正「背後動機」：就像台灣

▲朝鮮(北韓)領導人金正恩、金正恩的妹妹金與正。（圖／翻攝自韓國 SBS 新聞）

上週北韓領導人金正恩的妹妹金與正就曾警告「兩韓聯合辦公室」很快就會「灰飛煙滅」，沒想到昨（16）日

下午 2 點 49 分就遵守「諾言」，將開城工業園區內的兩韓聯絡處炸毀，金與正更揚言要重新佈署軍力，南北韓之間緊張局勢也更加升級。對此，南韓高麗大學南成旭教授就分析南北韓緊張局跟台灣一樣會受到美國大選影響。

根據《東亞日報》指出，近來南北韓關係逐漸惡劣，從今年一月開始北韓在聯絡辦公室的工作人員就已經撤離，而專門研究北韓的

高麗大學南成旭教授就分析美國大選是影響北韓舉動的關鍵「當北韓提出威脅但靠著川普強硬調停，就能加速北韓與美關係正常化」，並稱對川普而言，南北韓的角色定位就像台灣，都是幫助他在國內穩定選情的棋著之一。

▲南韓大學教授分析金與正的強勢挑釁的舉動有助於川普選情。（圖／翻攝自《東亞日報》）

另外他也舉出反例，若十一月選出的美國總統是民主黨的拜登，那麼北韓就能削弱南韓與美國的同盟關係。此外，也有南韓分析家表示，由於北韓今年剛結束國家經濟發展5年計畫，卻不見任何值得誇耀的成效，加上新冠疫情影響，擔心物價將隨著民怨逐漸高漲，必須將焦點外移。

儘管北韓政治史上從沒出現過女性領導人，但隨著今年金正恩傳出「重病消失」的消息，身為勞動黨高層的金與正開始被外界公認為最有可能接棒的候選人，而分析家也指出，北韓官媒正開始營造金與正代表了平壤對脫北者傳達憤怒的形象，極有可能是在鞏固軍方和鷹派勢力對她的看法。（編輯：楊智傑）