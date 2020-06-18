川普簽署維吾爾人權法案 中國：對反恐雙重標準

（中央社台北18日電）美國總統川普簽署「2020年維吾爾人權政策法案」後，中國外交部今天聲稱，美國對新疆反恐持雙重標準，並要求美方停止干涉內政、損害中國利益，否則將堅決反制，後果由美方承擔。央視app報導，中國外交部上午發表聲明說，維吾爾人權法案「蓄意詆毀新疆人權狀況，惡意攻擊中國政府治疆政策，公然踐踏國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政」，中國政府和人民對此「表示強烈憤慨和堅決反對」。聲明宣稱，「涉疆問題不是人權、民族和宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題」，指新疆曾受極端主義、暴恐分裂活動所害，人民生命和財產安全受到威脅。這項聲明說，新疆堅持標本兼治，打擊和預防相結合，採取一系列舉措不僅符合中國法律，也是中國落實國際社會反恐和去極端化倡議，包括「聯合國全球反恐戰略」和「防止暴力極端主義行動計畫」的具體步驟和體現。聲明又說，新疆的各項工作「有效遏制暴恐活動多發頻發的狀況，最大限度維護國家統一、安全、保障新疆各族人民的生命權、健康權、發展權等基本權利」，過去3年來新疆「沒有發生一起暴恐案件，各族平等團結、宗教和睦、人民安活安定，國際社會對中國治疆政策普遍給予積極評價」。聲明提到，恐怖主義和極端主義是人類社會的共同敵人，對各國反恐、去極端化的努力，不應拿不同的標準衡量，更不應違背國際道義和人類良知，蓄意歪曲。這項聲明宣稱，這一法案「罔顧事實、顛倒是非，試圖汙名化新疆的反恐、反分裂和去極端化努力，赤裸裸地搞雙重標準」，進一步暴露美國「損害中國主權、安全，挑撥中國民族關係、破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展壯大的險惡用心」。聲明重提中國立場說，新疆事務「純屬中國內政，不容任何外國干涉」。中方再次奉勸美國「立即糾正錯誤，停止利用上述法案損害中國利益、干涉中國內政」。否則，中國必將堅決反制，一切後果必須完全由美國承擔。美國聯邦參議院和眾議院5月間在跨黨派支持下，分別通過「2020年維吾爾人權政策法案」（UyghurHuman Rights Policy Act of 2020），允許制裁鎮壓新疆維吾爾族及其他穆斯林族群的中國官員。由於美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪正在夏威夷希卡姆（Hickam）空軍基地會談，川普在簽署日到期前一天簽署法案，引發會談結果與氣氛是否不如預期的聯想。（編輯：沈朋達/邱國強）1090618