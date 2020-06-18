蓬佩奧與楊潔篪夏威夷會談 籲雙方建立互惠往來

（中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電）美國國務卿蓬佩奧今天與中共中央政治局委員楊潔篪在夏威夷會面。美國國務院表示，蓬佩奧在會中表達盼雙方能建立商業、安全及外交互惠往來，並敦促中方確保疫情資訊透明。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在主責北韓事務副國務卿畢根（Stephen Biegun）陪同下，於美東時間下午3時在夏威夷會見中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。這是兩人繼去年8月紐約閉門會議後，首次再舉行的面對面會談。美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）今晚發新聞稿表示，蓬佩奧與楊潔篪就美中關係交換意見。蓬佩奧在會中提及美國重要利益，並強調雙方有必要在商業、安全及外交領域，建立完全互惠往來。歐塔加斯指出，蓬佩奧同時強調資訊透明與分享2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）相關資訊的必要性，以避免未來再有疫情爆發。歐塔加斯未提及雙方是否有達成任何協議，但由於美國總統川普在兩人會談開始1小時後，就宣布簽署「2020年維吾爾人權政策法案」（Uyghur Human RightsPolicy Act of 2020），引發外界諸多揣測。根據美國政治新聞網站Politico，蓬佩奧與楊潔篪原本計劃「悄悄」前往夏威夷赴會，即便消息被媒體曝光，雙方事前仍對會面細節保密到家。美國國務院16日僅在公開日程上註記蓬佩奧將前往夏威夷，直到今日上午才加註「蓬楊會」行程。華盛頓郵報（The Washington Post）今天引述不具名國務院官員表示，蓬佩奧此次會見楊潔篪的主要目的，是要從中國獲取更多疫情資訊並提醒北京對香港的承諾。官員說：「他們（中國）的行徑，舉凡壓迫香港自由、在南海非法奪取新領土或點燃與印度邊境衝突等，都讓我們十分關切。」報導並引述另一位知情人士指出，蓬佩奧也計劃在會面中提及台灣、美中第一階段貿易協議等相關議題。美中關係今年上半年來急速惡化，雙方不只互相驅逐對方國籍記者，更多次為疫情源頭、中國隱匿疫情等爭議吵得不可開交。北京近期推動「港版國安法」，更讓原本就不滿中國長期監禁維吾爾人的美國大為光火，促使美國總統川普5月底祭出一系列反制措施，包含撤銷香港特殊待遇、制裁損害香港自治的中國與香港官員，及禁止有中國解放軍背景的中國留學生及研究人員入境。蓬佩奧過去幾個月雖仍與楊潔篪數次通話，但談話態度漸趨強硬。1月29日，蓬佩奧對染疫喪命中國民眾表達哀悼，並感謝楊潔篪協助美國撤僑工作；但隨著北京隱匿疫情浮上檯面、中國官員宣稱病毒可能源自美國，蓬佩奧3月16日重話警告中國不要散播假訊息，將疫情來源嫁禍到美國身上。4月15日是兩人最後一次通話，蓬佩奧在電話中再次要求中共公布疫情資訊。（編輯：高照芬）1090618