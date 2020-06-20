看不到空姐笑容惹怨　印尼鷹航擬禁空服員戴口罩

自疫情爆發以來，各國航班都紛紛要求旅客與空服人員配戴口罩或面罩等防疫設備，以確保顧客與工作人員之安全。然而，這樣的防疫措竟然惹來抱怨，印尼國家級的旗艦航空公司印尼鷹航（Garuda Indonesia）就因經常接到顧客抱怨「看不到空姐熱情的笑容」而決定取消空服員戴口罩防疫的措施，考慮以其他方式配合防疫。





印尼鷹航總機裡Irfan Setiaputra表示，公司已經收到非常多民眾來信抱怨，表示空姐戴上口罩後看不到他們的笑容，讓人感受不到親切感。他說：「許多鷹航的乘客指出，他們辨別不出空姐們表情，看不出他們是在微笑或是皺眉。」Irfan表示，公司考慮逐漸改以面罩取代口罩進行防疫，以緩和民眾的埋怨。「改用面罩的話，不會妨礙到彼此的交流，雖然互動要減到最低，但至少大家在感到安全之餘，心情也會比較舒服放鬆。」他補充道：「對鷹航而言，安全與舒適是現在最重要的兩件事，不過前者重要性先於後者。」表示公司仍會以安全為優先考量，在防疫部分不會鬆懈。





鷹航公司秘書Mitra Piranti週三向雅加達郵報表示，目前空服人員仍將繼續戴口罩與手套防疫，之後公司會再公布新政策何時上路。他說：「為符合飛安政令，我們不停地檢視空服人員配戴的防疫裝備之適當性與安全性，同時我們也試圖提供最好的服務。」





印尼自5月7日起開放國內航班，先前規定飛機載客量不得超過總容量50%，而印尼交通部於6/8發出新規定將比例拉高至70%。不過，飛機上所有機組人員都被規定必須戴口罩和手套配合防疫。



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