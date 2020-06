美國第一家庭前幫傭爆料 伊凡卡較勁梅蘭妮亞

(中央社記者周世惠舊金山19日專電)美國第一夫人梅蘭妮亞.川普的兩位前員工在一本新書形容第一家庭夫妻維持著「奇怪的婚姻」,而第一千金伊凡卡玩權力遊戲,連在度假屋都跟梅蘭妮亞搶幫傭的打掃時段。「信使新聞」(The Mercury News)報導,側寫美國第一夫人的傳記書「她的交易藝術:梅蘭妮亞.川普不為人知的故事」(The Art of Her Deal: TheUntold Story of Melania Trump,暫譯)於16日出版,作者是華盛頓郵報政治線記者、曾獲普立茲新聞獎的喬登(Mary Jordan)。川普家族在新澤西州貝德敏斯特鎮(Bedminster)有一座高爾夫度假村,這篇報導摘引梅蘭妮亞的兩位前家事幫手訪談,提到川普夫婦來此度假時各過各的生活。來自瓜地馬拉(Guatemala)的莫拉萊斯(Victorina Morales)2013至2018年於此服務。狄亞士(Sandra Diaz)來自哥斯大黎加(Costa Rica),工作期是2010至2013年。她們屬無身份的非法工作者(undocumented workers)。「奇怪的婚姻」,莫拉萊斯說她「從未、從未、從未」看過川普夫婦像正常家庭一樣坐在餐桌一起用餐和聊天,「他們會共處一室,但不互動」。書中提到,在貝德敏斯特鎮的豪宅,川普的臥房在二樓,梅蘭妮亞和兒子拜倫.川普(Barron Trump)在二樓也各有間套房。另一位前幫傭狄亞士說,梅蘭妮亞有時看起來「哀傷」或「心事重重」,在度假屋過著「絕緣體」的生活,很少有朋友來訪,宅在房子裡用電腦,其他時候則和兒子以及她的父母在一起。川普與梅蘭妮亞對於私人空間要怎麼整理有很具體的要求,工作人員必須戴上手套與藍色布鞋套才能進到豪宅工作。清理梅蘭妮亞的浴室是挑戰之一,幾乎每一次她離開房子時都會噴防曬噴霧劑,打掃的人必須清除浴室白色表面上的古銅色痕跡。僅管梅蘭妮亞比較冷淡、要求仔細,但是對人尊重,管家們喜歡幫梅蘭妮亞工作,勝過「愛較勁」的川普總統大女兒伊凡卡。伊凡卡及其丈夫庫許納(Jared Kushner)2009年婚後在這高爾夫度假村也擁有豪宅,管家們還記得梅蘭妮亞要求打掃時,伊凡卡在同時間提出要求,「關係糾結」很明顯。喬登的書指出,伊凡卡在度假屋的權利遊戲只是反映她試圖排擠梅蘭妮亞第一夫人的角色。川普初抵白宮的前6個月,梅蘭妮亞飽受爭議仍待在紐約市,伊凡卡曾建議要把「第一夫人辦公室」改名為「第一家庭辦公室」。(編輯:高照芬)1090620