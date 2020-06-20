北京本土病例9天破200！新增22染病　河北連6天相關確診

中國大陸北京市疫情持續延燒，根據當地衛健委最新統計，又再新增 22 例本土感染者，自從 11 日出現近 2 個月的首例後，短短 9 天內已有超過 200 例確診。
北京市衛健委 20 日公告， 6 月 19 日 0 時至 24 時，新增報告本地確診病例 22 例(海淀區 1 例、豐台區 13 例、大興區 8 例)，疑似病例 4 例，無症狀感染者 2 例。 6 月 19 日 0 時至 24 時，北京市無新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染者。
北京市衛健委統計，截至 6 月 19 日 24 時，累計報告本地確診病例 625 例，出院 411 例，在院 205 例，累計死亡 9 例，尚在觀察的無症狀感染者 17 例。
另據河北省衛健委公告， 2020 年 6 月 19 日 0 至 24 時，河北省新增新冠肺炎確診病例 1 例，為保定易縣人，是北京關聯確診病例的密切接觸者，亦是河北連續 6 天出現與北京有關的本土病患。
據了解，北京 16 個行政區中，已有 12 區出現疫情，而除了北京以外，已有另 5 個省市發現相關病例。
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