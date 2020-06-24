捷克參院議長：台灣是事實獨立的自由國家

（中央社記者林育立柏林23日專電）可望在9月初訪台的捷克參議院議長維特齊表示，台灣是事實獨立的自由國家，目前報名訪團人數已超過專機名額，他將利用訪台機會推動兩國的經貿和文化關係。維特齊（Miloš Vystrčil）有意出訪台灣引起捷克政壇熱議，大報今天日報（DNES）網路版今天刊出維特齊的影音專訪，請他詳細說明訪台動機和規劃，背景交替出現的中華民國國旗、台灣地圖和台北101照片相當搶眼。維特齊坦承，一開始是受到前議長柯加洛的影響，自認有責任完成他訪台的心願。隨後由於中國的壓力、推動經貿和對民主國家的尊重等因素，更確信自己一定要訪問台灣。柯加洛（Jaroslav Kubera）原本打算在2月訪台，卻不幸在出發前猝死。他生前收到一封中國駐捷克大使館的信，信中威脅他如果訪台捷克企業將付出代價。繼任的維特齊也同樣因為台灣受到中國的壓力，中國大使館不僅抗議他感謝台灣捐贈口罩，還警告他不要祝賀台灣總統就職。維特齊說，當他發現捷克從總統到總理都對中國大使的不恰當行為沒有反應時，「為捍衛捷克共和國的主權和名譽」，他除了訪台沒有其它選擇。被問到訪台規劃時，維特齊表示，目前行程還沒敲定，不過他有意會晤台灣的總統、立法院長、行政院長和經濟、文化等部會的首長，「我不是去處理對中關係，而是簽署能為捷克帶來好處的協議，促進雙邊的合作」。他強調，「台灣是一個事實獨立而且自由的國家」。維特齊並透露，目前已有超過50家企業和研究單位報名要隨行，人數超過專機可容納的名額，他將在下月篩選出訪團名單。維特齊預計8月30日至9月5日率團出訪台灣。按照捷克憲法，參議院議長的位階僅次於總統，如果順利成行將是歷年訪台最高層級的捷克官員，象徵兩國關係的升溫。（編輯：陳政一）1090624