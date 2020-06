在台墨西哥應屆畢業生　台灣最愛的地方竟是這裡？

對於他而言,他並不真的只把IKEA或其他大型家具和家居用品店當成商店,而是休閒遊憩的好地點。(圖/Jeorge)

(圖/Jeorge)

來自墨西哥的Jeorge (墨西哥名字:Bjœrgë)在台灣就讀於政治大學IMBA研究所,在台灣已經2年,才剛剛於六月畢業,問及他在台灣最喜歡的地方,他直言是大型家居用品連鎖店IKEA。「最近我又去了趟台灣的IKEA,這是我第三次前往台灣的IKEA,第一次來是將近2年前當我來台灣求學,需要添購家用品,例如床墊、寢具、碗盤和刀叉等等。因此當我又來到這,我不免感到一陣懷念,想起約翰.藍儂說:『生活,就是當你忙著做其他計劃時,發生在你身上的事。(“Life is what happens to you while you’re busy making other plans”)』」他說。對於他而言,他並不真的只把IKEA或其他大型家具和家居用品店當成商店,而是休閒遊憩的好地點。「我喜歡IKEA給人一種不單只是賣傢俱,而是大型展示空間的模樣,讓消費者能夠看到傢俱如何真實擺設在家中的畫面。除此之外,讓消費者試用產品,由於展場空間十分大,當人們逛累了還能稍作休息,像是舒服地坐在沙發上,就像我和我朋友一樣。我覺得展示人員用真的書本裝飾展示空間是一件十分有趣的事,而且我看到的還都是瑞典文書本。 」不過他也笑著表示台灣有許多美麗的名勝景點,只是生活在高溫多雨的台北,自己不只是旅客更是生活圈的一份子,因而相較於觀光景點更喜歡台灣人帶他去的家具展示店。雖然很少前往大型家具展示店,但每次來都很難忘。甫畢業的他因為喜歡台灣,已決定留在台灣深耕,努力工作。