越南學生當志工助人　細談遠漂來台唸書的甘苦

台北聖多福教會自疫情爆發後就開始發放免費物資給所有需要的民眾，讓許多因疫情而失業的國際學生與移工們能多少緩解經濟壓力。民眾得以受惠，除了要感謝推動此計畫的Gioan Tran Van Thiet神父以外，許多來教會自願協助分發物資的志工們也功不可沒。來自越南，來台灣唸書的大三國際學生裴氏專就是這樣一位默默擔任志工，在台灣幫助弱勢族群的人。





就讀企管系的裴氏專來台灣已有三年，原本就與教會熟識的她在疫情爆發之初就自願來到台北聖多福教會擔任志工，每週日與週一都能在教會見到她忙碌的身影。遠漂來台唸書的她非常爭氣，為了不讓在越南的父母親擔心，也不想增加他們的負擔，她不僅拿到獎學金補助，還每週都打工四天賺取學費。忙碌的生活讓她交朋友的機會變少，學業與工作兩頭燒，讓她常常一周都沒有一天能夠好好休息，但她還是努力抽空來教會當志工幫助他人，讓人相當感動。



台北聖多福教會自疫情爆發後就開始發放免費物資給所有需要的民眾，讓許多因疫情而失業的國際學生與移工們能多少緩解經濟壓力。（圖／四方報資料照） 裴氏專表示，當初選擇來台灣是因為自己的嬸嬸和在台灣，有家人在讓他感到比較安心，不過，其實一開始自己並不想遠漂國外求學。她說：「我當時並不想離開家鄉，但爸爸希望我到國外闖一闖，學習第二外語，增加自己的優勢，所以我就來了。」雖然有嬸嬸在台，氏專仍舊花了一段時間適應台灣生活。由於她一開始並不會說中文，是來台灣才開始慢慢學，讓她剛來的半年過得相當辛苦。她憶起自己當時連台灣的鈔票都看不懂的糗事，有一次還拿著一張千元鈔票問超商老闆這能不能買一個麵包，她笑說：「老闆當時要我看看千元鈔票上有幾個零，麵包標價上又有幾個零，我才看懂。」雖然適應過程辛苦，但她也從未後悔來台求學。





除了語言與環境的不適應外，飲食文化的差異也是一大問題。裴氏專說道：「越南的料裡很清淡，來台灣後吃什麼東西都覺得好油膩，很多越南朋友都因此腸胃不適。」不過，現在他已經完全適應，記者問到她最喜歡的台灣食物是什麼，她點名最具代表性的雞排和臭豆腐深得她喜愛。她也提到，台灣的交通比越南方便很多，在城市間來回非常省時。



