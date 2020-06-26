墨西哥財長確診新冠肺炎 疫情直逼總統核心圈

（中央社墨西哥市25日綜合外電報導）墨西哥財政部長艾雷拉今天確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），顯示墨西哥疫情直逼總統羅培茲歐布拉多決策核心圈。艾雷拉（Arturo Herrera）是總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador ）親信之一，也是內閣檢測呈陽性的最高官員，他說自己只有「輕微」的症狀。他在推特發文說：「從現在開始，我將自我隔離，繼續執行公務，在家辦公。」路透社報導，在一段影片中，可以看到艾雷拉22日在國家宮（National Palace，墨西哥聯邦行政機構所在地，總統府設於此）站在總統羅培茲歐布拉多身旁。一週前的照片也可以看出兩人在外面站得很近說話，而且都未依照公衛專家的防疫建議戴上口罩。疫情重創墨西哥經濟，也讓墨國民眾生活陷入停擺多月。儘管如此，墨國股匯市並未受到艾雷拉確診消息太多影響。一名交易員表示，這是因為據報艾雷拉症狀輕微。墨西哥總統羅培茲歐布拉多預定下月前往華府，會見美國總統川普。艾雷拉確診是否會影響羅培茲歐布拉多華府行，目前不清楚。本月稍早，另一名核心圈官員確診時，羅培茲歐布拉多不理會外界籲請他接受檢測的呼聲。根據約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）統計數據，墨西哥染疫病故人數已逾2萬5000人，居全球第7高。羅培茲歐布拉多的防疫對策飽受外界批評，他不但在疫情爆發初期輕忽嚴重性，在公眾場合也不戴口罩，傳達錯誤的防疫訊息。艾雷拉上週陪同羅培茲歐布拉多前往墨西哥中部的希達哥州（Hidalgo）視察。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1090626