坦承自己可能感染新冠肺炎！巴西總統將第3次篩檢

巴西的新冠肺炎疫情不容樂觀，總統波索納洛（ Jair Bolsonaro ）的防疫態度和表現更是飽受詬病，甚至弄走幾位與他意見不合的防疫官員，還公開與支持者握手、擁抱皆不戴口罩。不過即使是波索納洛，似乎也會踢到鐵板，他在近日承認自己可能曾感染新冠肺炎，將接受第 3 次篩檢。
根據《路透社》等外媒報導，波索納洛認為，自己之前可能就感染了新冠肺炎，但不知不覺中就痊癒了，這次打算再做 1 次檢測，檢驗看體內是否有抗體。
波索納洛曾在今年 3 月時，被外媒踢爆感染新冠肺炎。在這之前，他和他的新聞秘書等一行官員曾赴美訪問，並與美國總統川普合照，過沒多久，雙方都陸續傳出與會成員確診的消息，讓人一度擔心他和川普的安危。但他當時在推特上曾親自發文澄清，說自己沒得病，至少有 2 次的檢驗結果都呈現陰性，卻要求不公布檢測報告，讓外界對他的說法相當懷疑。
自從新冠疫情爆發以來，波索納洛不但頻頻與州政府唱反調、反對各州實施居家令，還舉辦大型的支持者集會，甚至曾語出驚人的說：「我為死者哀悼，但我沒辦法多做什麼，我又不會行法術或神蹟。」並聲稱疫情失控「不是他的責任」。
截至發稿時間為止，巴西已有至少 1228114 人確診新冠肺炎， 54971 人因此死亡，是全球僅次美國的第 2 大疫區，也是除了美國以外，全球唯一確診破百萬的國家；然而，相較於美國，巴西的醫療、公衛水平相對都較低，疫情令外界更為憂慮。
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