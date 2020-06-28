百歲奶奶練核心！30秒棒式輕鬆做　孫笑：我阿嬤都比你強

隨著新冠肺炎在全球延燒逾半年，這 7 個月以來確診病例於今（ 28）日突破千萬大關，而防疫期間的措施也重新定義了全世界人的「新日常」。近日就有一名網友在美國論壇《 Reddit 》上發文表示，由於無法外出運動，自己高齡100歲的祖母決定在家健身訓練，而且能輕鬆持續做棒式運動長達30秒，引起眾人討論。

原 Po 在貼文表示自己的祖母在去年就高達 100 歲了，但因為疫情影響只能待在家中。直到某天這名超強奶奶，在家中嘗試做了能訓練到核心肌群的「棒式運動」，卻讓意外發現自己祖母的竟然可以維持標準姿勢長達30秒，讓他開心的分享到論壇上，也邀請網友們與奶奶一起在家訓練，維持運動習慣。

▲超強奶奶的事蹟一曝光，立刻引來網友討論稱讚。（圖／翻攝自 Reddit ）

而這位百歲人瑞的「傳奇事蹟」也不僅如此，原 Po 更分享他的祖母曾經在年僅14歲時，就跳下橋拯救一名溺水的男童，平時不但維持良好的生活習慣，從不吸菸喝酒外，更是固定會去做有氧運動，就連受傷住院也比醫生預期的快康復，奶奶則回答「覺得自己沒那麼多時間可以浪費，還有很多想做的事情」。

該篇 Po 文底下也有不少國外網友留言稱讚這位奶奶，在疫情仍然嚴峻的期間能維持這樣健康的習慣「實在是我們的典範」、「太激勵人心了」、「運動果然能保持年輕」、「我希望我老了也能像她一樣」，而也有台灣網友在底下留言「我連阿嬤都贏不了」、「慘了慘了，輸給一百歲的阿嬤了」。（編輯：楊智傑）