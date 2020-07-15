辯赴陸就學好　國台辦：世界公認大陸防疫最透明

（中央社台北15日電）針對大陸委員會臉書貼文「赴陸就學你不能不知道的8件事」，中國國台辦14日也在微博貼出「台灣陸委會裝作不知道的8件事」回應，首項就自稱中國大陸是世界公認防疫工作最好最透明的。2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）去年底在中國武漢市爆發，但當地政府瞞報疫情，致中國在1月23日下令武漢「封城」時，外界才認識嚴重性。疫情在全球爆發後，中國雖多次強調其防疫效率與公開透明，但仍時常面對國際質疑。疫情也使兩岸關係進一步趨向緊張。陸委會7月8日在臉書（Facebook）貼出圖文「赴陸就學你不能不知道的8件事」，包括從中國大陸高校轉赴歐美深造較以往困難、網路設限封鎖資訊瀏覽不便、校園及日常生活受中共監控情形嚴重、民眾發表之言論受到中共高度審查管控，常因言獲罪。還有美中貿易衝突致陸方就創業情勢日趨嚴峻，畢業後謀職不如想像中容易、中國大陸疫情資訊不透明危及健康安全、在陸就學之部分院校系所學歷返台無法被採認，呼籲台生遇事可撥打專線求助。回應陸委會這篇貼文，中國國務院台灣事務辦公室14日也在微博發出圖文「台灣陸委會裝作不知道的8件事」，首項就稱「大陸是世界公認的防疫工作最好最透明的地方」，並控台灣長期拒絕篩查發燒病人及高危醫護人員，且不願意公布確診病例足跡。此外，還有大陸經濟前景好、台灣經濟對大陸依存度已達歷史最高水平、大陸高校的學術水準已得到國際承認、台生到大陸求學與陸生同等收費並可申請專項獎學金、大陸科研事業迅速發展、大陸高校出國留學機會多、大陸實習就業機會多。不過，對於陸委會所稱的網路封鎖監控、言論審查，中國國台辦這篇微博沒有對此做出回應。（編輯：翟思嘉/繆宗翰）1090715