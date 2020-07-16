疫情失控！香港激增67例創新高　再現衛生紙恐慌搶購潮

香港近日爆發新型冠狀病毒（ COVID-19 ）第三波疫情，據香港媒體報導，今日（ 16 日）再新增 67 例確診案例，其中 35 例感染源不明、 63 例為本土感染，創第三波疫情爆發以來新高，有消息指，傳出院內感染的伊利沙伯醫院，一名非緊急救護服務隊男隊員亦初步確診。
綜合香港媒體報導，伊利沙伯醫院內科病房內，先後有 3 名住院病人感染，一名在病房工作的病人服務女性助理亦初步確診。醫院方表示，該名助理居住在慈雲山，院內出現群組感染期間無返工，相信與群組無關，亦未有證據顯示，她在工作期間感染其他病人。而確診的非緊急救護服務隊男隊員，已經出現喉嚨痛等病徵，其家屬已經被送往檢疫中心；同隊約 20 名同事，目前未獲篩檢通知。
香港衞生防護中心表示，會按風險評估，先向風險較高的人士，例如所住大廈有多於一個單位出現源頭不明的確診個案，派發深喉唾液樣本樽及做檢測。而中心主任張竹君呼籲長者，未來兩個星期盡量留在家中。
港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日表示，目前源頭不明的個案比例高達 37%，政府措施生效後一至兩個星期應會見到效果；而市民更緊張下做好個人衞生，亦對截斷傳播鏈有幫助。他又指，由於長者多長期病患，感染後病情更嚴重，死亡率亦更高。他建議應為所有入院長者進行病毒檢測。
由於疫情再次爆發，香港多個地區的超市再出現搶購潮，元朗區天水圍的超市貨架幾乎被掃空，民眾搶購的包括廁紙、大米等。另外，市區的連鎖藥妝店也出現排口罩的人潮，有香港民眾表示，雖然家中仍有 6 和口罩，但擔心疫情升溫口罩會再次短缺。
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