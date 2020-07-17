中國再稱無意挑戰美國 王丹: 中共知道問題嚴重

新頭殼newtalk儘管美中雙方自貿易戰開始交火，一路在肺炎與香港問題上互相甩鍋與制裁。然而，中國外交部發言人華春瑩昨(16日)再次表態，中國無意或取代挑戰美國，無意與美國全面的對抗，所以中國對美政策從來沒有改變，疑似開始放低「大國崛起」的身段。對此，民運人士王丹則認為，中共知道問題嚴重，已經開始求饒。根據中媒澎湃新聞報導，中國外交部昨在例行記者會上，針對美中新冷戰格局是否成形的提問，華春瑩表示，對中國來講，一向認為中美雙方不應該去尋求改造對方，而是應該共同探索不同制度和文明和平共處之道。而中國從來也沒有主動招惹美國，從來無意挑戰或者取代美國，無意與美國全面的對抗，中方關心的是提高本國人民的福祉，滿足人民群眾日益增長的對美好生活的嚮往，所以中國對美政策從來沒有改變。華春瑩甚至說，過去幾十年，美國從跟中國建交的第一天起就知道，同它打交道的是中國共產黨領導的中國特色社會主義國家。過去幾十年中美合作辦成了很多大事，不僅促進了兩國各自發展，而且也為世界和平和共同解決一些緊迫的全球性問題做出了貢獻。對此，王丹今(17日)在臉書針對此事認為，連華春瑩都改口了。這一次中共是真的知道問題嚴重了，真的在求饒了。可是，已經晚了。美國對華政策環環相扣，顯然是有備而來，此時才出來求饒，恐怕連中共自己都不相信美國人會相信。中共毀掉了香港，但賠上了中美關係，這就叫攬炒。不過，也有網友針對此事提醒，這代表中共的實力派正在警醒「總加速師」習近平，勿過度與美方對立，重回中共「韜光養晦」的路線，待時機成熟再與美一決勝負。新聞來源為Newtalk 新頭殼