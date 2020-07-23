潰堤加連日豪雨 安徽固鎮萬人受困待救援

（中央社台北20日電）17日起的連續強降雨及河堤潰壩，讓安徽六安市固鎮鎮被淹成了孤島，20日晚間至少有一萬名當地民眾被圍困待救援。關於河堤潰壩的原因，有說法指向上游兩座水庫洩洪導致。根據安徽網，六安市裕安區局部地區從17日到19日降雨量達到了642毫米，固鎮鎮成孤島，一萬多人待轉移。目前救援仍在進行中。昨天下午開始，已經有包括武警部隊、空軍、藍天救援隊等救援力量趕到現場。固鎮鎮被大水圍困，救援力量必須用衝鋒艇開入鎮上救援。由於昨天晚上天黑、救援力量對地形不熟悉，加上目前大範圍停電，轉移安置的人數還不多，至20日上午已知轉移了2000多人。財新網報導引述一名當地政府人員表示，被困人員至少有一萬人，一艘橡皮艇能救5個人出來，今晚肯定救援不完所有人。他並表示，19日下午2時左右，固鎮鎮邊上的河堤潰壩，漫出的大水把鎮上都淹了。他稱，上游有兩個水庫洩洪，導致河水流量太大，所以才會潰壩。不過，六安市水利局水旱災害防禦科的工作人員說，固鎮鎮受淹與水庫洩洪並無關係，而是由於降雨量過大，「4天下了一年的雨量」。當前仍有許多民眾待救援，但天氣形勢仍不樂觀。安徽省氣象台預報，預計21日起再次受主雨帶影響，安徽省仍有強降雨，並伴有雷雨大風和短時強降雨等強對流天氣；21至23日沿淮淮北部分地區大雨到豪雨，局部大豪雨，24至26日淮河以南部分地區中到大雨，局部豪雨。（編輯：張淑伶）1090720