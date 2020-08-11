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美國有勝算嗎？分析師揭阻止中國犯台關鍵

記者龔向華/綜合報導
calendar_today2020-08-11 17:26:34

▲據悉美國擬販售台灣至少四架高級無人機，此圖即為一架美國無人機。 (圖 龔向華提供)
▲據悉美國擬販售台灣至少四架高級無人機，此圖即為一架美國無人機。 (圖 龔向華提供)
The China Post報導， 美國資深分析師戴維斯(Daniel L. Davis) 說道， 面對中國接二連三的侵略行為，美國是否該保衛台灣始終備受關注，但是人們鮮少討論美軍戰勝共軍的機率以及美方需付的代價。戴維斯為退役美國陸軍中校，是現任 Defense Priorities的資深分析師，他於八月六日在《國家利益》雜誌上刊載專文，標題名為《美國能否成功擊退中國對台灣的入侵？》。 

中國日益增強的軍事實力已對東南亞國家造成威脅，而台灣人民也十分好奇美國是否會再度扮演「老大哥」的角色，介入中共對台的侵略。戴維斯發表的最新專文，正好可一解眾人之惑。 

戴維斯指出，一旦台海戰爭爆發，出兵協防的美軍極有可能遭共軍擊敗。即使靠著戰略獲勝，美方也得付出慘重的代價。 不過這並不代表美國被逼入窮途末路，戴維斯呼籲，美國領導人須審慎提出一個既符合成本，又能維護國家利益的替代策略。 

然而戴維斯感嘆表示，許多美方決策者貌似對美國外交政策及其影響認識不夠透徹。 舉例來說，前美國國防部長辦公室中國科科長包士可(Joseph Bosco) 呼籲美國國會應盡快通過《台灣防衛法》(Taiwan Defense Act)，釋出「中國若以武力侵台，美必防禦台灣」的強烈訊號。 

但是，他指出，若國會通過《台灣防衛法》，美國政府便有義務延遲及阻撓中國任何以武力控制台灣的舉止。 

他補充說道，美方簽定的任何法案或合約都應確實維持和強化國家利益。 分析台海關係，美國需承擔一定的風險及成本，但獲得多數的利益卻是另一方，這顯然不符合美國的利益。 因此戴維斯建議美國應鼓勵日本、南韓及台灣等區域盟友提升國家的軍事實力，藉此降低中國動武的機率。 

台灣需特別強化防禦能力，特別是「反介入與區域拒止」（Anti-Access/Area Denial，A2/AD）的武力部屬，簡單來說就是一旦出現突發事件，其中一方能迅速在事發區域劃定禁區，阻止第三方武裝干涉的能力。強化台灣軍力將使中共不敢貿然武統台灣。 

即使上述做法無法保證中共將永不侵台，戴維斯強調，站在美國的立場，在利益未遭直接威脅的前提下，美方毫無理由去冒軍事失利或財務崩潰的風險。 

美國衛生及公共服務部部長亞歷克斯·阿薩爾（Alex Azar）週一會見蔡英文總統，為台美1979年斷交後訪台的最高級別官員。就此，戴維斯提及的問題對台美關係發展顯得格外重要。 

關鍵字

亞洲 日韓 中美關係 中國武力犯台 美國 兩岸關係 中國 台灣 美國保衛台灣 海峽兩岸

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