孔子學院傳美將登記為外國代理人　美中恐添新仇

路透社引述彭博（Bloomberg News）消息做上述報導。孔子學院以中國文化中心的名義，廣設在美國多所大學內部。
報導引用知情人士說法指出，美方的行動意味孔子學院「實質上為（外國政府）所有或實際上受控」，將須遵守類似於使領館的行政規範。
美國國務院及其他美國政府機關並未立即回覆記者詢問。一名不願暴露身分的國會消息人士說，他早就聽聞美國政府將宣布類似規定。
美國國會等單位一向詬病孔子學院實質上是中國共產黨政府的宣傳部門，國務院及教育部去年都承諾要加強監管。
今年6月，國務院宣布開始把4家主要中國媒體視為外國使團，指這些媒體是中國政府的喉舌。
美中關係正處於數十年來的谷底，美國總統川普為了在11月3日總統大選中獲得連任，對北京採取強硬路線。
這兩個全球最大經濟體在多項議題上衝突，例如中國處理疫情的作為、中國對香港自由的打壓、美國官員對中國竊取商業及軍方機密活動日益猖獗的質疑等。
根據非營利的美國全國學者聯合會（NationalAssociation of Scholars）資料，到今年6月為止，美國境內共有75所孔子學院，其中66所設在學院和大學內部。
美國全國學者聯合會抨擊孔子學院危及學術自由、蔑視西方國家透明度規範，不見容於校園。中國則稱這些批評出於政治目的、缺乏根據，一概否認。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1090813