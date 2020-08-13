莎拉萊森終止華為合作 中國Apple Music下架歌曲

莎拉萊森（Zara Larsson）4日接受瑞典TV4電視台訪問時表示，她數個月前已經結束與華為合作。莎拉萊森的暢銷歌曲在全球播放量超過50億次。
22歲的莎拉萊森說：「如果我現在回過來看這次合作，無論是從專業角度或個人角度，都不是我做過最明智的交易。」
她接著說：「這並非是我所支持的事情。」
莎拉萊森還說，她無意支持中國「當下所為」。她表示：「我們都知道中國並不是一個友善的國家。」她強調，自己之前就希望為了維吾爾人、TikTok爭議或香港問題表態，但卻「受制於」自己與華為的合作。
根據中國「環球時報」英文版5日的報導，有網友在微博上表示：「藝人表達自己的政治觀點，通常被認為是非常具爭議性的議題，尤其是他們在沒有全面理解下，就評論其他國家的事情。」
多數中國歌迷表示對莎拉萊森感到失望，有些人說她受到西方媒體不公平報導所誤導。
自由亞洲電台（Radio Free Asia）今天報導，中國區Apple Music已將她的歌曲下架。當訂戶在搜尋欄目輸入她的名字關鍵詞後，中國區Apple Music顯示沒有搜索結果。Apple Music和莎拉萊森團隊至今未有公開解釋莎拉萊森歌曲下架的原因，外界懷疑刪除指令直接來自中國官方。目前海外用戶則未受影響。
2019年春季，莎拉萊森與華為簽約，幫華為推出的最新一款智慧型手機代言。
華為瑞典分公司先前發布聲明回應，強調與莎拉萊森的合約只限於一段時間，並在雙方同意下已於去年結束合作。華為也強調自己是「跨國民間企業」，遵守當地法規，不會聽從任何政府或當局的指示。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1090813