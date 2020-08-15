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日程安排衝突　美中第一階段協議會談延期

中央社
calendar_today2020-08-15 12:20:48update2020-08-15 12:21:05

▲美中關係緊張，傳雙方原訂針對第一階段貿易協議進行的會談也因故延期。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美中關係緊張，傳雙方原訂針對第一階段貿易協議進行的會談也因故延期。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓14日綜合外電報導）消息人士向路透社表示，美國和中國以日程衝突和需要時間讓中國購買更多美國出口商品為由，推延原定明天檢視第一階段貿易協議落實情況的會談。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情開始在全球蔓延之際，美中第一階段貿易協議於2月15日生效。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和中國國務院副總理劉鶴原定在協議執行6個月後召開視訊會議。消息人士表示，目前尚未商定新的會談日期。

一名知悉內情的消息人士表示，會議延期的原因是，中共高層正在參加北戴河會議。這名知情人士指出，會議延期不代表貿易協議有什麼實質性問題，美中代表何時會談尚未確定。

美國總統川普今天重申，他認為貿易協議「表現非常好」，但沒有對會議延期置評。

另一名消息人士表示，美國官員希望有更多時間，讓中國採購更多美國商品。

中國承諾以2017年採購水準為基礎，在第一年增購770億美元的美國農產品和製成品、能源與服務，但目前進度遠遠落後此目標。

不過隨著中國經濟在今年稍早解除封鎖後復甦，採購量也增加。美國農業部今天公布，外銷12萬6000公噸大豆到中國，是美國連續第8個工作日向中國出售大量大豆。

美國石油貿易商、航運經紀商和中國進口商也告訴路透社，中國國營石油公司已預訂油輪，在8、9月載運至少2000萬桶美國原油到中國，使得購油量大幅增加。

川普政府官員曾表示，他們滿意近幾週中國的採購進度，且沒有退出貿易協議的計畫。貿易協議包括中方對美國金融業擴大開放市場、加強保護智慧財產權和移除部分農業貿易壁壘。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1090815

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美國 中國 第一階段協議 會談 延期

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