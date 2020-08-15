日程安排衝突　美中第一階段協議會談延期

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情開始在全球蔓延之際，美中第一階段貿易協議於2月15日生效。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和中國國務院副總理劉鶴原定在協議執行6個月後召開視訊會議。消息人士表示，目前尚未商定新的會談日期。
一名知悉內情的消息人士表示，會議延期的原因是，中共高層正在參加北戴河會議。這名知情人士指出，會議延期不代表貿易協議有什麼實質性問題，美中代表何時會談尚未確定。
美國總統川普今天重申，他認為貿易協議「表現非常好」，但沒有對會議延期置評。
另一名消息人士表示，美國官員希望有更多時間，讓中國採購更多美國商品。
中國承諾以2017年採購水準為基礎，在第一年增購770億美元的美國農產品和製成品、能源與服務，但目前進度遠遠落後此目標。
不過隨著中國經濟在今年稍早解除封鎖後復甦，採購量也增加。美國農業部今天公布，外銷12萬6000公噸大豆到中國，是美國連續第8個工作日向中國出售大量大豆。
美國石油貿易商、航運經紀商和中國進口商也告訴路透社，中國國營石油公司已預訂油輪，在8、9月載運至少2000萬桶美國原油到中國，使得購油量大幅增加。
川普政府官員曾表示，他們滿意近幾週中國的採購進度，且沒有退出貿易協議的計畫。貿易協議包括中方對美國金融業擴大開放市場、加強保護智慧財產權和移除部分農業貿易壁壘。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1090815