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二戰結束75週年 日本4大臣參拜靖國神社

中央社
calendar_today2020-08-15 13:51:00update2020-08-15 13:51:25

▲ 8 月 15 日是第二次世界大戰結束 75 週年，日本內閣官員前往靖國神社參拜，亦有民眾前往。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 8 月 15 日是第二次世界大戰結束 75 週年，日本內閣官員前往靖國神社參拜，亦有民眾前往。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者楊明珠東京15日專電）今天是第二次世界大戰結束75週年，日本環境大臣小泉進次郎等4名安倍政府內閣閣員上午到靖國神社參拜，人數創新高。這是日本時隔4年有閣員在「終戰日」到靖國神社參拜。

日本產經新聞報導，小泉進次郎今天上午8時（台灣時間7時）左右前往靖國神社參拜。上午9時左右，文部科學大臣（相當於教育部長）萩生田光一前往參拜。後來，沖繩暨北方領土兼一億總活躍大臣衛藤晟一、總務大臣高市早苗也前往靖國神社參拜。這是日本首相安倍晉三於2012年第2度執政以來，「終戰日」有最多閣員參拜靖國神社的紀錄。

日本首相安倍晉三則是以執政黨自民黨總裁（黨魁）身分，自掏腰包奉納祭祀費。安倍第2度執政的隔年，也就是2013年以來連續8年在「終戰日」向靖國神社供奉祭祀費。

安倍今天託自民黨總裁特別輔佐高鳥修一前往靖國神社奉納祭祀費。高鳥對媒體說：「首相安倍交代要對已成為和平基礎的戰亡者由衷獻上敬意與謝意。祈求這些人士在天之靈安息並祈求永久和平。」

安倍於2012年第2次執政以來，2013年至2015年之間各有3名閣員於「終戰日」前往靖國神社參拜，2016年有2名，2017年至2019年無閣員前往參拜。

報導說，靖國神社也奉祀遠東國際軍事法庭審判的甲級戰犯。首相安倍2013年12月到靖國神社參拜，遭到中國與南韓反彈。

日本跨黨派議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」會長、前參議院副議長尾辻秀久及前文部科學副大臣水落敏榮上午也前往靖國神社參拜。

此聯盟的議員往年都會在「終戰日」一起前往靖國神社參拜，但今年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，取消集體前往靖國神社參拜。（編輯：周永捷）1090815報導說，靖國神社也奉祀遠東國際軍事法庭審判的甲級戰犯。首相安倍2013年12月到靖國神社參拜，遭到中國與南韓反彈。

日本跨黨派議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」會長、前參議院副議長尾辻秀久及前文部科學副大臣水落敏榮上午也前往靖國神社參拜。

此聯盟的議員往年都會在「終戰日」一起前往靖國神社參拜，但今年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，取消集體前往靖國神社參拜。（編輯：周永捷）1090815

關鍵字

75周年 安倍內閣 二戰 參拜 靖國神社

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