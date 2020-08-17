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叫妳花木蘭　香港民主女神周庭又有新形象

中央社
calendar_today2020-08-17 18:28:28

▲周庭。（圖／翻攝自 Japan Business Insider ）
▲周庭。（圖／翻攝自 Japan Business Insider ）
（中央社台北17日電）「被捕四次，這是最可怕一次」，前香港眾志成員周庭日前獲釋後如是說。這位捍衛香港民主的女青年感動許多人，網友拿她與中國古代民間故事女英雄花木蘭相比，認定她才是「真正花木蘭」。

23歲的周庭曾是「香港眾志」領導成員之一。「港區國安法」6月30日生效後，這個民主派政黨也隨之宣告解散。即使如此，香港警方仍於10日以觸犯港區國安法為由，逮捕了周庭和其他人士。

拘押24小時後，周庭於11日深夜獲准保釋。步出警署時，她向等候在場的媒體說「被捕四次，這是最可怕的一次」，但仍強調「無悔爭取民主自由」。

周庭等人士被捕的消息引起香港和國際社會高度關注和憤怒，綜合「紐約時報」中文網等媒體報導，由於正逢美國迪士尼電影「花木蘭」宣傳期，許多網友因此將周庭比做電影所根據的中國古代民間故事裡，那位女扮男裝、代父從軍、上陣殺敵的女主角花木蘭。

這部即將上映的電影由知名中國女星劉亦菲擔綱，而劉亦菲與周庭的政治立場大相徑庭，她曾於去年「反送中」運動期間發文力挺執行打擊反送中行動的香港警察。

報導說，推特上的支持者將周庭稱為「真正的花木蘭」。其中有人貼出3張圖片並加上配文，其中飾演「花木蘭」的劉亦菲所在圖片配的是「我要真正的花木蘭」，1998年迪士尼動畫片「花木蘭」配的是「我說的是真正的花木蘭」，而周庭的圖片配文則是「這就對了」。

另據海外中文媒體報導，周庭精通日語，經常接受日媒訪問講述香港社運情況，並被日本社會封為「民主女神」。她這次被捕後，日文版推特上要求「#Freeagnes（釋放周庭）」的標記一度衝上榜首。

「花木蘭」原定今年3月上映，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而延至9月。迪士尼說，該片已獲准在中國的影院播映。（編輯：周慧盈/沈朋達）1090817

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日本 周庭 香港 Freeagnes 花木蘭

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