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印尼75週年國慶　因應疫情活動改線上轉播

四方報/綜合報導
calendar_today2020-08-20 17:33:31

▲往年印尼國慶日官方總是會舉辦升旗儀式和儀隊表演，並邀請官員、外國代表等百人齊聚慶祝，民間也會舉辦各種趣味競賽活動、商店還會推出打折，相當熱鬧。（圖／雅加達郵報）
▲往年印尼國慶日官方總是會舉辦升旗儀式和儀隊表演，並邀請官員、外國代表等百人齊聚慶祝，民間也會舉辦各種趣味競賽活動、商店還會推出打折，相當熱鬧。（圖／雅加達郵報）

本週一（17日）為印尼75週年國慶日，因應印尼國內疫情尚未趨緩，例行的慶典活動多遭到取消或改為線上轉播。總統佐科威率5名官員在總統府一起參與慶祝儀式，並呼籲大眾在國慶當天盡量避免出門群聚，鼓勵民眾在上午10點17分播國歌、透過立正敬禮的方式對印尼獨立的不容易表達致敬，許多民眾也紛紛響應。

往年印尼國慶日官方總是會舉辦升旗儀式和儀隊表演，並邀請官員、外國代表等百人齊聚慶祝，民間也會舉辦各種趣味競賽活動、商店還會推出打折，相當熱鬧。

今年礙於疫情，場面相較往年冷清許多，總統府只有佐科威（Jokowi Widodo）與副總統安明（Ma’ruf Amin）、人民協商會議議長班邦（Bambang Soesatyo）、宗教部長法魯爾（Fachrul Razi）、國軍總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）及警察總長伊丹姆（Idham idris）等6人出席，與會來賓也寥寥無幾。大多慶祝活動皆被取消或改為轉播，民間活動也少了許多，不過還是能見到滿街飛揚的印尼國旗。

印尼自17世紀起被荷蘭統治後又被日本短暫統治，最終在二戰結束後日本戰敗退出印尼，由印尼民族英雄蘇加諾（Sukarno）和哈達（Hatta）在1945年8月16日草擬獨立宣言，並於17日早上10點左右誦讀宣言宣告印尼獨立，結束印尼長達三百多年的殖民地歷史。

關鍵字

活動 國慶 佐科威 獨立紀念日 印尼

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