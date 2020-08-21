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美民主黨大會通過新黨綱　批評中國貿易行為

中央社
calendar_today2020-08-21 06:56:47update2020-08-21 06:57:05

▲美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社密爾瓦基20日綜合外電報導）美國民主黨利用本週全國代表大會正式通過新黨綱，呼籲實踐全民醫療保健，批評中國的貿易行為、但避開「全民聯邦醫療保險」、「綠色新政」及刪減警察預算等進步主義提案。

民主黨全國代表大會（Democratic NationalConvention, DNC）於18日晚正式通過新黨綱，主要內容如下：

●新黨綱對中國的看法？

民主黨新黨綱稱中國的貿易行為不公平，並且譴責中國操縱貨幣及竊取智慧財產。新黨綱指出，民主黨人將與歐洲盟友密切合作，對中國政府進行反擊。

此外，新黨綱也呼籲對「需為削弱香港自治權負責的官員、金融機構、企業及個人祭出制裁」。

「民主黨人將奉行這項戰略，不必訴諸不利於自己的單邊關稅戰，或陷入新冷戰陷阱中。那些錯誤只會誇大中國的份量，過度好戰化我們的政策，並傷害美國勞工。」

新黨綱指出：「民主黨將恪守台灣關係法，繼續支持符合台灣民眾期望及最佳利益的兩岸議題和平解決方案。」

●民主黨人將如何處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情？

新黨綱清楚闡明，民主黨人將在今年秋季發起運動，要美國總統川普為在疫情中喪生的人命負責。

「毫無疑問，總統川普徹底失敗，無法強有力及能幹地因應2019冠狀病毒疾病－他的領導無能－使他應為成千上萬美國人死亡負責。」

民主黨人正促請增加對州及地方政府的資助，用於接觸者追蹤等計畫，民主黨人支持對所有人提供免費的染疫檢測、治療及任何疫苗接種。

●新黨綱是否包括「全民聯邦醫療保險」？

民主黨人將藉由創造公共保險選項，努力爭取全民醫療保健，這是民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在黨內總統初選時所持立場。

「民營保險公司需要真正的競爭，以確保它們有動機，為每個美國人提供負擔得起的優質保險。」

試圖修改黨綱把「全民聯邦醫療保險」納入新黨綱的行動失敗，這令進步主義者感到失望。

民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）起先支持桑德斯的「全民聯邦醫療保險」願景，但後來改變心意，放棄支持這項願景。

●「綠色新政」進展為何？

民主黨內自由派廣泛使用「綠色新政」一詞，呼籲進行經濟改革，以對抗氣候變遷，但此名詞未在新黨綱文件中出現。（譯者：陳正健）1090820

關鍵字

美國 中國貿易行為 民主黨 批評 黨綱

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