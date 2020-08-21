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憂山火也憂疫情 煙塵加高溫加州禍不單行

中央社
calendar_today2020-08-21 13:46:22update2020-08-21 13:47:07

▲加州除了抗擊新冠疫情，近日也疲於應付野火災情。（圖／美聯社／達志影像）
▲加州除了抗擊新冠疫情，近日也疲於應付野火災情。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者周世惠舊金山20日專電）加州禍不單行，數千人仍因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在醫院治療，過去72小時起因於異常閃電打雷的野火，讓舊金山灣區的空氣籠罩在煙塵中。

「廚房裡沒有任何東西燒焦，但是空氣中聞起來有燒焦味」。這是舊金山灣區3天來空氣品質的寫照。

從舊金山南邊的聖馬蒂奧 （San Mateo）到聖克魯斯（Santa Cruz）郡，過去72小時是這波稱為CZU八月閃電綜合大火（CZU August Lightning Complex）主要焚燒的地方。

根據加州官員表示，近3天在加州有超過一萬次的閃電。「今年8月矽谷的天空不尋常」，加州北部古柏迪諾（Cupertino）一位台裔科學家林先生自16日半夜起拍攝雷電交加的天空，「從夜裡閃到天亮」，在這之後則是野火「燃燒的天空」帶來的煙塵籠罩。

近年加州頻傳野火，過去幾年曾因為天乾物燥、焚風吹垮樹木勾動電線引起的野火；今年的原因不同，起自於密集雷電造成的野火。

根據加州防火廳報告，目前州內約有26起大規模野火持續燃燒，惡劣的空氣品質將會延長；美國國家氣象局（National Weather Service）對舊金山灣區提出警告表示，「煙塵會持續影響到這個星期結束」。

空氣品質通常會因為天氣變熱更糟糕，今年舊金山灣區夏日熱浪有多天超過華氏百度（攝氏37.7度）。高溫造成電力負載沈重，引發加州的供電系統不堪承受，上周末實施近20年來的首次分區輪流停電，部分地區甚至兩、三天無法提供無線網路的服務，不尋常的天氣現象加上疫情仍未降溫，讓加州的人心顯得不平靜。

根據加州政府的報告，最新統計顯示，有超過65萬武漢肺炎確診病例，逾1.1萬人病故。加上這波野火來襲，為防疫而戴的口罩成了具有防煙塵的雙重意義。（編輯：周永捷）1090821

關鍵字

新冠病毒 高溫 加州 煙塵 野火

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