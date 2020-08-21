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台灣和索馬利蘭理念相同？忽略「這點」恐下場不堪

記者龔向華/綜合報導
calendar_today2020-08-21 17:05:40update2020-08-21 17:06:09

▲圖示意索馬利蘭媒體遭政府嚴格管控。(圖/龔向華提供)
▲圖示意索馬利蘭媒體遭政府嚴格管控。(圖/龔向華提供)
根據The China Post報導，台灣駐索馬利蘭代表處於8月17日盛大開館，為兩國友好關係奠下基礎，外交部也發文表示台灣與索國的友邦關係建立在共同信念與價值上，而兩國普遍不被國際承認的特殊地位也格外引人注意。 蔡英文總統隔日在推特發文，表示期待兩國雙邊關係的發展，並強調索馬利蘭和台對自由、民主、正義、法治等面向上抱有共同理念，未來也會秉持這精神互惠合作。但事實上，許多人未注意到蔡總統的聲明中遺漏一個重點—新聞自由。為什麼獨漏這項自由呢？台灣人民深信，不論以何種形式，透過媒體溝通發聲的權利是不可被剝奪的。

然而，索馬利蘭當局並不認同新聞自由。索馬利亞全國新聞工作者聯盟(National Union of Somali Journalists)指出，當地警察在六月時突然關閉位在首都哈爾格薩(Hargeisa)的兩家大型新聞台。法國國際廣播電台(RFI)曾在節目中引述索馬利蘭資訊部部長蘇萊曼·優素福·阿里(Suleiman Yusuf Ali) 是如何回應當局關閉環球電視(Universal TV)的：「環球電視(Universal TV)未播放總統繆斯·比希 (Muse Bihi)在演講中提及索馬利蘭從英國獨立的片段。」

以上事件皆凸顯索馬利蘭政府對該國媒體的嚴格控制。今年年初，無國界記者(Reporters Without Borders)譴責索馬利蘭持續拘留記者的惡行，這位記者在5月24日記者會上提問了令衛生部長不堪的問題而遭逮捕。無國界記者也呼籲索馬利蘭當局立即釋放記者，並且尊重新聞自由。台灣現今能享有新聞自由，一部分是民進黨過去努力不懈的成果。如今，竟為爭取國際認同及短期國家利益，對索馬利蘭泯滅新聞自由的行為視而不見。

儘管台灣聲稱表示索馬利蘭和台灣具「共同的價值觀」，索馬利蘭政府仍會對媒體進行嚴格的審查，特別是有關報導當局與鄰國邦特蘭(Puntland)的領土糾紛上。如此短視近利的外交政策，凸顯台灣政治領導人物缺乏洞察力和格局，最終「兩國互惠發展」的美好藍圖恐成幻影。不久後，外交部極可能會宣布一系列政策，透過經濟誘因幫助新友邦度過飢荒與消除貧窮，總統也可能會拜訪索馬利蘭，鞏固雙方關係。

索馬利蘭確實需要幫助，而台灣有能力、也應幫助索國。但台灣政府應先認清到，唯有建立長久的友誼關係，台灣才能在外交及經濟上獲益。台灣若短視近利，不通盤考量友邦的狀況就急忙拉攏，在對抗中國打壓台灣的外交拉拔賽上，我們恐居下風。最後，台灣應正視索馬利蘭政府對媒體打壓的行為，特別是台灣正積極的聲援香港人民捍衛民主自由的行動。

關鍵字

索馬利蘭 英文中國郵報 蔡英文 台灣

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