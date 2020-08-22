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日本放寬外國留學生入境　8月底前實施

中央社
calendar_today2020-08-22 11:44:32update2020-08-22 11:45:17

▲近日東京民眾為因應新冠肺炎疫情，外出幾乎都配戴口罩。（圖／美聯社／達志影像）
▲近日東京民眾為因應新冠肺炎疫情，外出幾乎都配戴口罩。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本政府擬放寬針對武漢肺炎疫情的入境管制措施，初步決定本月內鬆綁外國留學生入境，將先對接受日本政府學費補助的「國費留學生」鬆綁入境。

為了防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大，日本目前禁止146國家或地區的外籍人士入境。

朝日新聞報導，日本政府已決定與16個國家及地區討論商務人士出入境的鬆綁措施，陸續重啟商務人士往來。繼首波針對商務人士鬆綁入境措施後，第二波將針對留學生鬆綁入境措施。

計畫到日本留學的外國人要有滯留地的日本大使館、大學的推薦，日本將先對接受日本政府學費及生活費等補助的「國費留學生」鬆綁入境，最快8月內開始實施。

外國留學生每年春季或秋季來到日本。日本文部科學省（教育部）表示，2018年秋季約有3萬5000人、2019年春季約有5萬4000人到日本留學。而今年在日本入學的外國留學生只有4月初、日本政府擴大禁止入境措施之前的入境學生，其他外國學生幾乎無法到日本留學。

有外國學生在推特寫道：「為了一圓留學夢，很努力準備了，卻不被允許到日本，實在難以接受。」經營困難的日本語學校要求日本政府早日開放留學生入境的聲浪增高。

日本政府規劃自9月起放寬規定，具有居留資格的外國人若無特殊狀況，可以再入境。

為防疫情擴大，未來可獲准再入境的外國留學生入境時要取得核酸檢驗（PCR）陰性證明，並且要進行14天自主隔離。

日本政府計畫9月在成田機場等3座機場設PCR檢驗中心，將檢驗量能擴充到1天1萬件的規模。（編輯：周永捷）1090822

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日本 留學生 疫情 入境限制 新冠肺炎

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