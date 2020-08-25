隱瞞中國關係收美國補助　NASA研究員遭逮捕起訴

美聯社報導，根據美國司法部今天公布的訴狀，成正東（Zhengdong Cheng）遭控電信詐欺、串謀與做出不實陳述。他在昨天遭到逮捕。
美國司法部起訴美國大學中遭控隱瞞任職於中國機構的研究人員，而成正東案是其中一例。川普政府特別擔憂這些教授會利用他們與中國的關係，以及他們參與的人才招募計畫，為了北京的經濟利益竊取智慧財產。
檢察官指控2004年獲德州農工大學（Texas A&MUniversity）聘任的成正東，在他的研究團隊接受近75萬美元（約新台幣2200萬元）的補助金用在太空研究上時，還隱瞞他在中國的工作。NASA遭限制不得將經費用在與中國、中國機構或任何中資企業的合作或協調上。
然而檢方表示，成正東與中國維持多重未公開的關係，違反那些限制規定。舉例來說，根據司法部，他在中國教育部於廣東成立的一間科技大學擔任軟物質研究中心主任，他也共同成立專門設計微流體晶片的科技公司。
他還參加與中國政府有關的人才招募計畫，美國稱這項計畫是為了引誘美國大學的教授竊取可提供給中國的尖端研究。
一名美國聯邦調查局（FBI）幹員在起訴狀中寫道：「你們的口供人認為，成正東隱瞞他與中國、中資企業和中國大學的關係，根據NASA官員說法，如果NASA知情，將禁止他接受NASA補助金並透過那些補助接收美國政府資金。」
德州農工大學校長夏普（John Sharp）說，德州農工大學密切配合FBI調查此案，「必要的話我們很樂意合作」。
夏普在聲明中說：「高等教育機構中，沒有哪個機構跟德州農工大學一樣如此嚴肅看重安全。事實上，我們曾獲得國防部國防反情報與安全局多個獎項，上個月也獲得表揚。」
負責國安事務的美國助理司法部長德梅斯（JohnDemers）說，司法部將「持續試圖揭發這些人才招募計畫」。
德州南區聯邦檢察官派屈克（Ryan Patrick）說，這些人才招募計畫利用了「我們開放與自由的大學」。他在聲明中說：「中國拿從世界各地偷來的磚頭來建造經濟與學術機構。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1090825