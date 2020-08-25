擴大禁令、限制出口　美國為什麼要置華為於死地？

5 月美國商業部 4 度延展華為的臨時通用許可 90 天，期限至 8 月 13 日。美商業部指出，華為及 114 家關係企業在 2019 年就被列入「實體名單」，華為方面不斷利用美國的技術、設備、設計生產半導體，對美國國家安全造成威脅。「實體名單」對華為來說最大的打擊是 Google 包括安卓系統，停止提供服務。
美國商業部不再延展臨時通用許可後，8 月 17 日擴大限制對華為出口，外來外國企業出售晶片給華為，只要技術生產上使用美國技術，都必須要接受審核，徹底切斷華為供應鏈。
據《華爾街日報》華為的業務涵蓋智能手機、雲端服務、新片製造以及建設海底電纜等，根據去年的營收統計，整體業務電信設備佔 34.5% 、手機佔 54.4%、雲端服務等則佔 10.4%，在全球 170 多個國家僱用約 18.8 萬人，並於今年第 2 季打敗三星成為全球最大智能手機廠商。
華為被認為是中國科技行業 5G 的先鋒，但從一家默默無聞的貿易商發展成現今的規模，過程中不斷有華為涉嫌抄襲、竊盜的指責，包括在電信展覽 SuperComm 上偷拍、收買西方技術人員、從事商業間諜行為等。任正非在 1990 年代，透過在農村與中國政府的合作，逐漸拓展事業版圖，1994 年時任國家主席江澤民還曾經稱讚華為的成就，中國企業正靠著低成本和政府投資崛起，「華為」被稱為是西方技術的窮人版。
《華爾街日報》指出，川普政府會致力於打擊華為的原因，是政府認為華為和所有中國企業一樣聽命於中共政府，而華為作為全球最大的電信公司，將是中共的武器。
雖然華為聲明，公司並沒有參與政府進行的間諜活動；中國外交部「嚴正否認」中國法律要求華為進行間諜活動；美國部門也未曾直接拿出華為涉間諜案的機密，但創辦人任正非的解放軍背景，以及中國企業的名聲，仍然讓美國政府無法對華為「亮綠燈」。
5G 被認為是下一個跨時代的重要技術，其應用範圍包括手機，自駕車甚至能夠應用讚軍事戰略、數據分析。美國大動作將華為趕出市場、拉攏盟國抵制華為參與 5G 建設，美國也不可能完全放棄這個關鍵技術，不少消息指出美國也正在致力打造「美版 5G」。
美國資訊安全專家施奈爾（ Bruce Schneier ）指出，5G 網路中，很多和安全有關的選項都可被關掉，意味資安風險更大，對美國來說由中國企業掌握這個開關是個「噩夢」。白宮經濟顧問庫德洛曾透露，川普親自推動 5G 政策，《華爾街日報》指美國政府希望花費 1 年半的時間完成 5G 開發。
美國 8 月 13 日實施聯邦政府採購令，限制美國政府採購華為及其他 4 家中國科技企業（中興通訊、大華技術、海能達）的產品。《日經新聞》估計，逾 800 家日本企業會受到華為禁令影響，已經有公司陸續尋找替代供應源，而華為的更動設計，以 2020 年高端機型為例，中國產零件佔比從 25% 上升至 42%，美國產零件從 11% 下降至 1%。
得不到高端芯片，華為智慧型手機產品將面臨嚴重打擊，但有觀察家認為，美國限制華為的主要目的並不是將其消滅，而是確保西方技術不會落入中國手中。
華盛頓對供應鏈整合評估，成本將逾 800 億美元，更可能衝擊半導體產業每年數十億美元的營業額，但美中華為爭端已經遠不止於經濟貿易，更涉及兩個強權的科技競爭、國家安全等要素，且在貿易戰中聚焦。
美國對華為的禁令，同時加強了台灣半導體大廠台積電（ TSMC ）在美業務拓展，5 月 15 日，台積電宣布在亞利桑那州興建 5 奈米晶圓廠，預計將創造 1600 個高科技專業工作機會，未來至 2029 年共 9 年的資本支出規模約 120 億美元，但關鍵技術仍保留在台灣。但華為禁令也帶來衝擊，原本受惠的聯發科在美國 8 月擴大禁令後，股票跌停，其他華為供應商也受到影響。美國逐步收緊的華為禁令，將會是作為雙方重要供應商的台廠，勢必得衡量局勢作出選擇。