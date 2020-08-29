安倍晉三經濟外交有成　卻遇疫病功敗垂成

2012年底二度執政的安倍今年8月24日在任2799天，刷新他外叔公佐藤榮作連續在任2798天（1964年11月到1972年7月止），創下日本憲政史上連續在任最長紀錄。
安倍晉三今天傍晚在記者會上表示，因舊疾潰瘍性大腸炎復發，不希望影響國政，因此決定請辭。他說，8月24日這天他單獨思考決意請辭。
安倍2006年首度執政，約一年後因潰瘍性大腸炎發作而辭職。
2012年底二度執政的安倍在2013年1月的新年記者會上表示，為了重振日本經濟，要展現火箭發射般的施政，一定要讓經濟復甦。他大力推動「安倍經濟學」（Abenomics），在國會發表施政演說時表示，將強力發射3支箭，包括「大膽的金融政策」、「靈活的財政政策」、「促進並發展民間投資」，擺脫長年的通貨緊縮，促進經濟成長。
2013年日本銀行（日本央行）總裁黑田東彥就任，開始實施以物價上漲率2%為目標的大規模寬鬆金融。之前民主黨執政期的日圓飆升（一度出現1美元兌換80日圓）的情況改善，日股在2013年4月時隔4年7個月恢復到1萬3000點大關。
在那段期間，日本媒體民意調查顯示，安倍內閣支持率高達76%。到2018年日股一度站上2萬點。
因為安倍內閣支持率高，所以他2014年4月如期將消費稅由5%提高到8%。民主黨執政時原本決定消費稅於2015年10月調升至10%，當時在野的自由民主黨及公明黨也同意。
安倍率領自民黨執政後，擔心景氣因調高消費稅而衰退，2度延後調高，2019年10月才將消費稅率調漲到10%。通常調高消費稅可能導致失去政權，安倍成為第一位任內2度調漲消費稅的首相。
安倍之後陸續推出地方創生、一億人口總活躍、全世代型社會保障（社會福利）等政策，幾乎每年都有招牌政策推出。
經濟之外，內政方面安倍念茲在茲的就是要修憲。他上台不久就表示，要修改有關修憲要件的憲法96條。安倍在2017年憲法紀念日說，要將2020年列為新憲法實施年，主張要將自衛隊載入憲法第9條。
安倍率領的自民黨雖擬定4項修法案的基礎，但參眾議院的憲法審查會遲遲未討論。
安倍將舉辦東京奧運列為首相任內的大事，但原訂今年登場的東京奧運受疫情影響延後一年。受疫情影響，4月初安倍發布緊急事態宣言，導致經濟嚴重衰退。
今年第二季（4至6月）國內生產毛額（GDP）實質成長率比第一季少7.8%，連續3季負成長，換算成年率減少27.8%，創戰後最大的減幅。今後如何讓防疫兼顧重振經濟，將是新內閣面臨的最大課題。
日本財政的健全化也是大課題，受疫情影響，日本政府發行巨額國債，使財政雪上加霜。安倍內閣原本希望中央與地方政府的基礎財政收支於2025年度能由負轉正，但這目標已無法達成，需另訂新計畫。
在外交方面，安倍主張「俯瞰地球儀外交」，以美日同盟為基礎，陸續與中國、俄羅斯改善外交關係，任內走訪80多國，創歷任首相出訪最多國的紀錄。
在他任內，2016年主辦七大工業國集團（G7）高峰會（伊勢志摩高峰會）、2019年在大阪舉辦20國集團（G20）高峰會等，提升日本在國際社會的存在感。
安倍內閣的外交、安全保障政策由首相官邸（行政中心）主導，2013年創設國家安全保障會議（NSC）、2015年制定可部分行使集體自衛權的安保相關法，改變安保政策。
由於周邊安保環境嚴峻，安倍以美日同盟為基礎擴大日本自衛隊與美軍的合作，希望能提升嚇阻力，加強美日同盟。川普2017年就任美國總統後，安倍與川普建立友好關係，這在美日貿易協定上發揮了作用。
2018年安倍第3度當選自民黨黨魁（續任首相）後，喊出「戰後日本外交總結」的口號，希望解決日本人遭北韓綁架及北韓發射核武的問題。安倍將日人遭綁架問題列為「最重要課題」，也期待解決日俄之間「北方領土」問題，以締結和平條約。但這兩項都沒做到。
安倍努力改善日中關係，2019年邀請中華人民共和國主席習近平今年4月以國賓身分訪日，但受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響而延期。此外，日韓之間受到前徵用工的訴訟問題、嚴格實施出口管理等問題，關係嚴重惡化。
安倍長期執政，被在野黨追究的爭議也多。像是安倍或其妻被質疑牽涉的學校法人「森友學園」、「加計學園」風波、安倍主辦的「賞櫻會」被質疑假公濟私等，被視為長期執政的傲慢。
後來演變成朝野政黨在國會對決的態勢，在野黨對安倍內閣的醜聞窮追猛打，不太針對政策內容討論。
自今年初爆發新型冠狀病毒疫情以來，安倍4月1日宣布每戶發放2片布口罩的措施被揶揄是「安倍口罩」（Abenomask）、他拍攝呼籲民眾「宅在家」的居家影片上傳社群網站後也受批評。因防疫工作未獲肯定。「朝日新聞」5月的民調顯示，安倍內閣支持率跌至29%，創安倍二度執政以來的新低。
安倍能長期執政的原因之一是擅長選舉。2012年9月他回任自民黨魁以來，國會選舉6次（參眾議院選舉各3次），連戰皆捷。
第二次安倍政權上台後的首場大選是2013年參議院選舉，安倍喊出「安倍經濟學」口號，結果大勝，「扭曲」國會狀態（眾議院席次占多數但參議院席次占少數）歷經3年解除，奠定「安倍一強體制」的基礎，一強體制能持續是因為多數在野黨積弱不振。
安倍能長期執政的另一原因是善於人事安排。他二度執政以來，除了2013年外，每年都改組內閣與更動黨幹部人事。他內閣的骨幹是副首相兼財務大臣麻生太郎和內閣官房長官菅義偉，兩人從他二度執政以來持續各自的職務。自民黨幹事長二階俊博也從2016年以來續任至今。
2019年9月人事更替時，安倍考慮到「後安倍」的人事安排，除了讓自民黨政調會長岸田文雄續任外，安排茂木敏充擔任外務大臣、加藤勝信擔任厚生勞動大臣，希望能培養接班人。
安倍內閣雖打造一強的局面，也有失敗的時候。安倍二次執政以來，任內辭職的閣僚多達10人，現在這個內閣就有2名閣僚因醜聞下台。
東京大學名譽教授御廚貴說，安倍是因為擅長選舉所以能長期執政，但這也成了長期執政的缺點。因為只要有醜聞或疑雲，自民黨內就認為可以靠選舉來「漂白」，以為選贏了就沒事，結果對醜聞變得遲鈍。
御廚說，安倍在外交上讓日本在國際社會的存在感提高，獲得肯定。但他沒能像他外叔公佐藤榮作任內有收復沖繩行政權的顯赫政績，尤其是他最期盼實現的修憲、北方領土、日人遭北韓綁架等問題僅維持現狀。
御廚說：「安倍的政績應該是持續執政將近8年，創下空前紀錄。」
日本總合研究所理事長翁百合說，安倍的招牌政策，包括一億人口總活躍、工作方式改革、全世代型社會保障等沒有大成果，最大的問題是安倍並沒改善少子化問題。
她說，安倍內閣調降法人稅、主導自由貿易協定「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）等，值得肯定。此外，在新型冠狀病毒疫情發生前，失業率降至2%左右，就業情況大有改善。安倍在放寬簽證條件，擴大招攬外籍觀光客上也有成果，但這些成果目前受疫情影響而重挫。（編輯：郭中翰）1090828