美偵察機被曝行蹤詭異　陸媒：疑似從台灣直接起飛

中國《環球時報》引述中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知」計劃平台的消息，指出 30 日當天，有架美國海軍 EP-3E 電子偵察機出現在台灣以北近空，後經由東海前往日本，軌跡較為異常，而且該架偵察機本月 29 日曾前往台灣南部南海偵察，之後便沒有收到它來自沖繩嘉手納空軍基地的起降信號，懷疑是直接從台灣起飛，但也沒有完全排除信號錯誤導致軌跡偏差的可能。
報導並指出，美國軍機先前也曾被爆料飛越台灣空域或在台灣起降，但這樣的情況相當罕見。本月 19 日台灣媒體曾報導，美軍有架 EP-3E 電偵機 18 日進入北台灣空域穿梭飛行，而後在松山機場降落，但相關消息遭台灣軍方官員否認，台北航空站也表示若有軍機降落，屬於軍方管轄範圍，所以不針對此事發言。時間再往前推， 6 月 9 日，美國海軍一架波音 C-40 運輸機從日本沖繩起飛後飛越台灣上空，也是有台灣媒體爆出曾在台灣機場「降落 5 分鐘」，但降落消息亦遭台灣防務部門發言人史順文否認。
對於美方任何有關的軍事活動，中國外交部發言人華春瑩曾表示，美方此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對、予以強烈譴責，敦促美方恪守一中原則和中美 3 個聯合公報規定。中國社科院台灣香港澳門法研究中心主任陳欣新也曾表示，如果美國的軍機真有降落台灣機場的舉動，等於是變相支持台灣擁有「主權地位」的擦邊行為，若美國的軍機飛到台灣上空，真遇到突發情況需要降落，也應該向中華人民共和國政府申請，而不該是向台灣當局申請。
「南海戰略態勢感知」計劃平台也披露， 30 日當天，美國還出動數架軍機飛經台灣周圍海域上空，包含 EP-3E 白羊型偵察機和 P-8A 海神式海上巡邏機。