內蒙古爆發示威反漢語教育　陸委會籲：尊重少數民族文化

陸委會副主任委員兼發言人發言人邱垂正表示，陸方應該重視並尊重少數民族的不同意見，以和平、理性、正面的態度，回應內蒙古民眾的訴求，尊重蒙族自古以來的語言文化，保障蒙人應有的教育權利以及自由。
在其他人權議題部分，對於負責香港人道援助關懷的「台港服務交流辦公室」，陸委會表示，交流辦從 7 月 1 日至目前，共接觸約千件個案，大多詢問有關移民定居、投資、就業就學等事宜，依現行法規做回覆。
至於中國近期頻繁軍演、挑釁行為，北京大學智庫南海勢態戰略感知計畫（ SCSPI ）近期發佈多則有關美國軍艦偵查、軍機自台灣起飛，或神盾艦穿越台灣海峽等訊息，並經中國官媒放大渲染。國防部 2 日對此回應，點名該智庫為發布假消息、假新聞的平台。
陸委會發言人邱垂正則表示，中共從未放棄用武力處理兩岸爭議，且近年強化對台的軍事恫嚇，造成台海情勢緊張。近期（中方）在台灣周邊軍演不斷，中共操縱南海勢態戰略感知計畫，在網路上釋放台海周邊的不實軍事動態，再利用官媒散佈、混淆視聽，訊息戰的做法居心叵測。
邱垂正指，此舉不是負責任區域成員應有的作為，呼籲國際社會及國內各界對刻意的假訊息，以及平台應先查證事實，切勿隨意附和，呼籲北京當局盡快懸崖勒馬，不要成為麻煩的製造者，放棄敵對的對抗思維，勿再以惡意造假形塑戰爭氛圍，無助於兩岸關係和平穩定。
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