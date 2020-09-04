日本豬瘟疫情未平息　豬肉銷歐美幾乎無望

日本共同社報導，日本農林水產省表示，日本在1992年後沒發生豬瘟（CSF），世界動物衛生組織（OIE）2015年認定日本為豬瘟清淨國。
不過，岐阜縣前年爆發豬瘟疫情，日本農水省將2018年9月9日列為豬瘟疫情爆發日，但因OIE得知岐阜縣養豬場出現死豬的日子是9月3日，所以將這一天列為基準日。今天9月3日，最長2年的豬瘟清淨國資格暫停期限已滿，日本正式失去豬瘟清淨國的資格。
日本時事社報導，岐阜縣養豬場2018年9月3日發現有豬隻陸續死亡，是日本境內時隔26年首度確認到有豬瘟疫情，愛知、埼玉、長野縣等地共8縣陸續傳出豬瘟，撲殺的豬隻約16萬6000隻。
這2年來，業者對豬隻實施疫苗接種，今年3月沖繩縣發生豬瘟，之後就沒再傳出有豬瘟疫情。不過，日本有些地方還是會發現有感染豬瘟的山豬，範圍擴及17都府縣。
日本政府獎勵業者對豬隻實施疫苗接種的地區8月新增福島縣，至今有25都府縣對豬隻實施疫苗接種。
農林水產省官員表示，只要還有感染豬瘟的山豬，就有機會傳染給飼養的豬隻。
OIE將過去一年沒有發生過飼養豬感染豬瘟，以及豬隻沒實施疫苗接種等條件做為豬瘟清淨國的認定條件。日本要重返清淨國行列的話，可能需相當長的時間。（編輯：高照芬）1090903