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極右派批政府優柔寡斷　讓義大利淪為中國殖民地

中央社
calendar_today2020-09-07 08:20:07update2020-09-07 08:20:50

▲義大利極右派領袖、前副總理與內政部長薩爾維尼，批評現任政府過於優柔寡斷。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利極右派領袖、前副總理與內政部長薩爾維尼，批評現任政府過於優柔寡斷。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社義大利切爾諾比爾6日綜合外電報導）義大利極右派領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）今天表示，在一個無能力確立方向的政府統治之下，義大利恐會亡於優柔寡斷，讓國家變成「中國的殖民地」。

法新社報導，薩爾維尼在科摩湖（Lake Como）畔舉行的「歐洲諮詢聯盟-安博思」（The EuropeanHouse-Ambrosetti）論壇上表示，過去這一年，不論是義大利航空公司（Alitalia）的命運或年金改革，「每件事都被擋，每件事他們都在吵」。

薩爾維尼說，民粹派五星運動（Five StarMovement）和中間偏左派民主黨（Democratic Party）組成的聯合政府不能成事，義大利是時候開始決定自己的未來了。

義大利有7個大區本月稍晚將舉行選舉。曾任內政部長的薩爾維尼說，他的聯盟黨（League）希望提供「肯定性和未來給這個國家」。

他表示：「我們希望把義大利變成一個更現代且有力、以價值和競爭為基礎的國家。」

薩爾維尼也說：「在歐洲，義大利被視為中國殖民地，是中國獨裁政治的特洛伊木馬，這令人無法接受。」

儘管2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情讓中國與歐洲關係變緊繃，華府又帶頭拒絕中國電信巨擘華為參與興建中的5G系統，義大利仍不若歐洲聯盟（EU）許多夥伴，而是一直費心與中國維持良好關係。

薩爾維尼表示：「中國在敏感基礎建設投資的每一歐元，都必須加以分析；某些案件更須予以阻擋。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090906

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義大利 極右派 領袖 現任政府 批評

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