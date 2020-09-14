歐中峰會前夕　德報籲歐洲對中國強硬

（中央社記者林育立柏林13日專電）歐盟與中國領導人習近平明天將舉行視訊峰會。德國大報指出，歐洲輕聲批評中國的年代已結束，最近對中國的風向有所改變，鑑於中國愈來愈封閉和強勢，歐洲的立場也應該強硬。



